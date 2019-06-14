2019-06-14T11:27:11+03:00
Общество

«Ласточка» над пропастью: видео, где подросток балансирует на металлической трубе на краю 500-метрового карьера, взбудоражило соцсети

В Якутии нашли "героя" и операторов опасного видеоролика
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глубина карьера «Мир» – 525 метров, диаметр – 1,2 км.Глубина карьера «Мир» – 525 метров, диаметр – 1,2 км.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Трое шестиклассников из Мирного прославились на всю республику. Несколько дней назад видеоролик, где мальчишка балансирует на металлической трубе на краю 500-метрового карьера «Мир», взбудоражил соцсети.

Видео, где трое отчаянных мальчишек играют в опасные игры, молниеносно распространилось по whatsapp. Под нецензурные комментарии «операторов» один из них прыгает, стоит на одной ножке, приседает и даже делает «ласточку» на водоотливной трубе на краю 500-метрового карьера «Мир».

Подростки-экстремалы из Якутии прыгают по трубе на краю 500-метрового карьера.После аварии на подземном руднике месторождение законсервировали, бывшая промзона охранялась слабо

Инцидент получил широкий общественный резонанс. В ходе проведенной проверки подростков, участвовавших в съемке видео, нашли. Как выяснилось, «прославились» таким образом трое учеников 6 класса одной из общеобразовательных школ Мирного.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних с участием мальчиков-экстремалов и их родителей, а также представителей управления образования, прокуратуры и МВД прошло в районной администрации. Как выяснилось, незадолго до этого случая все трое были поставлены на внутришкольный учет.

Ранее карьер «Мир» эксплуатировался Мирнинским горно-обогатительным комбинатом. Как отметил заместитель исполнительного директора компании «АЛРОСА» Михаил Рязанов, сразу после появления этого видео в Мирнинском ГОКе была создана специальная комиссия.

Специалисты компании обследовали промзону и выявили ее «слабые места». Силами подразделения «АЛРОСА-охрана» будет организовано патрулирование карьера и разработан комплекс мер, затрудняющих доступ посторонних на территорию. Также, как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе администрации Мирнинского района, будут убраны борты карьера и площадки вокруг него. Остатки водоотливной трубы демонтируют.

Глубина карьера «Мир» – 525 метров, диаметр – 1,2 км. До июня 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом, а затем, по мере углубления карьера, перешли на подземный способ добычи. С 2009 года добыча руды велась только на подземном руднике «Мир».

4 августа 2017 года на руднике "Мир" в результате прорыва воды из карьера затопило шахту. На момент происшествия под землей находился 151 человек. Поиски восьмерых из них не увенчались успехом.. Сейчас месторождение законсервировано, восстановление добычи на руднике планируется не раньше 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске почтили память погибших в руднике «Мир»

Якутяне весь день несут цветы к представительству АЛРОСА в столице республики (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ленском районе мать задолжала детям свыше 885 тысяч рублей
За неделю в Якутске инспекторы ГАИ задержали 80 пьяных водителей
Три якутских проекта стали победителями архитектурного конкурса
Встреча лета по-якутски: в Москве отметят национальный праздник Ысыах
В Якутске отметят Международный день йоги
Бизнес по-семейному: жительница Якутска «подарила» сыну здание, принадлежащее ее компании
В авиакомпании «Якутия» будет больше маршрутов
В Якутии пройдет эко-квест «Чистые игры»
В Мирнинском районе на военно-полевых сборах умер подросток
Временно приостановлено движение через реку Малая Ботуобуя
В Якутию прибыла новая лесопожарная техника
В Намском районе пенсионер похитил у другого пакет с продуктами
Айсен Николаев встретился с прокурором Якутии Олегом Нарковским
Степанида Артахинова завоевала две медали на Чемпионате мира по стрельбе из лука
В Нерюнгри двое молодчиков угнали «Жигули» без аккумулятора
Более 500 семей Якутии стали жить лучше благодаря льготному кредитованию
Возможности экспериментальной установки по обезвреживанию отходов применят в Арктике
Житель Якутии открыл стрельбу из ружья в многоквартирном доме
В Якутске временно отключат воду
На территории Верхоянского района действуют четыре природных пожара
Спортсмены СВФУ завоевали золото на Кубке мира по мас-рестлингу
В Якутске открылось первое собрание Ленского клуба
Верхневилюйские пляжники – лидеры чемпионата республики
Жители Якутии отметили День России
В Усть-Алданском районе мотоциклист наехал на ребёнка
Временно затруднено движение через реку Малая Ботуобуя