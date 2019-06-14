«Ласточка» над пропастью: видео, где подросток балансирует на металлической трубе на краю 500-метрового карьера, взбудоражило соцсети

Трое шестиклассников из Мирного прославились на всю республику. Несколько дней назад видеоролик, где мальчишка балансирует на металлической трубе на краю 500-метрового карьера «Мир», взбудоражил соцсети.

Видео, где трое отчаянных мальчишек играют в опасные игры, молниеносно распространилось по whatsapp. Под нецензурные комментарии «операторов» один из них прыгает, стоит на одной ножке, приседает и даже делает «ласточку» на водоотливной трубе на краю 500-метрового карьера «Мир».

Подростки-экстремалы из Якутии прыгают по трубе на краю 500-метрового карьера.После аварии на подземном руднике месторождение законсервировали, бывшая промзона охранялась слабо

Инцидент получил широкий общественный резонанс. В ходе проведенной проверки подростков, участвовавших в съемке видео, нашли. Как выяснилось, «прославились» таким образом трое учеников 6 класса одной из общеобразовательных школ Мирного.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних с участием мальчиков-экстремалов и их родителей, а также представителей управления образования, прокуратуры и МВД прошло в районной администрации. Как выяснилось, незадолго до этого случая все трое были поставлены на внутришкольный учет.

Ранее карьер «Мир» эксплуатировался Мирнинским горно-обогатительным комбинатом. Как отметил заместитель исполнительного директора компании «АЛРОСА» Михаил Рязанов, сразу после появления этого видео в Мирнинском ГОКе была создана специальная комиссия.

Специалисты компании обследовали промзону и выявили ее «слабые места». Силами подразделения «АЛРОСА-охрана» будет организовано патрулирование карьера и разработан комплекс мер, затрудняющих доступ посторонних на территорию. Также, как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе администрации Мирнинского района, будут убраны борты карьера и площадки вокруг него. Остатки водоотливной трубы демонтируют.

Глубина карьера «Мир» – 525 метров, диаметр – 1,2 км. До июня 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом, а затем, по мере углубления карьера, перешли на подземный способ добычи. С 2009 года добыча руды велась только на подземном руднике «Мир».

4 августа 2017 года на руднике "Мир" в результате прорыва воды из карьера затопило шахту. На момент происшествия под землей находился 151 человек. Поиски восьмерых из них не увенчались успехом.. Сейчас месторождение законсервировано, восстановление добычи на руднике планируется не раньше 2024 года.

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