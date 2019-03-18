«Алроса» отложит восстановление рудника «Мир»

Компания АЛРОСА может начать восстановление рудника «Мир» не ранее 2024 года. Кроме того, возможна полная консервация месторождения.

Для восстановления рудника нужно получить положительные результаты исследований о запасах месторождения и только тогда возможно можно будет начать работу на руднике с максимальным уровнем безопасности. На восстановление может потребоваться от шести до восьми лет.

Ранее «Алроса» сообщала, что начнет восстанавливать месторождение в 2020 г.

Рудник «Мир» в Якутии прекратил работу 4 августа 2017 года. Это произошло из-за аварии на месторождении – его внезапно затопила вода, восемь горняков погибли. «Мир» обеспечивал 8% добычи «Алросы», затопленные запасы оцениваются в 42 млн карат.

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