2019-05-30T11:38:24+03:00
Туризм

Глава Ростуризма заинтересовалась якутским проектом «Покорители холода»

Несколько команд отправятся на поиски самого холодного места в мире
Нинель ГУСЕВА
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Участники экспедиций получат уникальную возможность испытать себя, прочувствовать особенности жизни на Крайнем Севере и получить титул «Покоритель Холода».Участники экспедиций получат уникальную возможность испытать себя, прочувствовать особенности жизни на Крайнем Севере и получить титул «Покоритель Холода».Фото: ЯСИА
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На V Тихоокеанском туристском форуме во Владивостоке министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких презентовала проект «Покорители холода». Он разработан для продвижения туристского потенциала и позиционирования республики как самой холодной обитаемой территории в мире.

Первая экспедиция планируется в 2020 году. Участниками этого своеобразного реалити станут несколько команд, которые отправятся на поиски самого холодного места в мире. Чтобы выяснить это, они отправятся в два района Якутии, которые борются за право называться Полюсом Холода – Верхоянский и Оймяконский. Именно там были зафиксированы самые низкие температуры в Северном полушарии.

Участники экспедиций получат уникальную возможность испытать себя, прочувствовать особенности жизни на Крайнем Севере и получить титул «Покоритель Холода». Следить за чистотой эксперимента будут независимые наблюдатели, которые отправятся в путь вместе с командами.

Проект планируется проводить при поддержке авторитетных международных СМИ – National Geographic и Discovery.

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии совместно с творческим объединением «КэмВидео» подготовили видеоролик о проекте. За короткое время видео посмотрели на Facebook более 4000 человек.

Руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова заинтересовалась проектом и заверила, что Ростуризм примет активное участие в его продвижении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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