Верхоянск VS Оймякон

В извечном споре жителей Оймякона и Верхоянска, у кого из них зимой холоднее, может быть поставлена точка. На поиски якутского Полюса Холода отправят специальную международную экспедицию.

Кисилях против Лабынкыра

Верхоянск – старейший город за Полярным кругом, основанный летом 1638 года. Он расположен в одном из самых труднодоступных и малонаселенных районов Якутии. Круглый год сюда можно добраться только по воздуху. На машине – в течение нескольких месяцев зимой, и то дорога из Якутска займет 3-4 дня. Сейчас в городе живет чуть больше 1100 человек.

На дорогу из Якутска в Верхоянск на машине уйдет 3-4 дня.Фото: ЯСИА

В Верхоянье находятся горы Кисилях, природный памятник «Провал», ресурсный резерват «Туостах», Мать-Гора и гора памяти Кестер.

Оймякон – село на левом берегу реки Индигирка, в 660 км к юго-востоку от Верхоянска. Сегодня здесь проживает около пятисот человек. Низкие температуры в Оймяконе во многом обусловлены рельефом – он расположен в котловине, куда спускается воздух с окрестных гор.

Весомым преимуществом этого населенного пункта в «битве» за звание Полюса холода стала транспортная доступность и развитые туристические традиции. С 2011 года в Оймяконе проводятся ралли-рейд и фестиваль «Полюс холода». Район также известен озером Лабынкыр и горой Муус-Хайя.

Оймяконцам удалось раскрутить бренд "Полюс холода" - сюда едут туристы, проводятся марафонские забеги, одноименный фестиваль и ралли-рейд.Фото: ЯСИА

В последнее время поток туристов в Оймякон растет – новый 2019 год сюда приехали встречать около двухсот человек со всего мира. А год назад турист из Швейцарии Патрик Бауман сделал предложение своей любимой у стелы Быка Холода.

В переводе с якутского «оймякон» означает «незамерзающие воды». И они там на самом деле есть – это термальный источник на краю села, где в любой мороз температура воды не падает ниже +30°C. Местные жители водят туда домашний скот на водопой.

Всё решила одна десятая градуса

В Оймяконе абсолютный минимум температуры воздуха – минус 67,7 градусов Цельсия – был зарегистрирован 6 февраля 1933 года. В 1926 году геолог С.В.Обручев, направляясь к хребту Херского, в селе Томтор Оймяконского района записал в своем дневнике, что в этих местах возможна температура −71,2°С. Однако, так как документальное подтверждение подлинности его замеров отсутствует, официально они не признаны.

Жители Верхоянска гордятся своим правом называться Полюсом холода. Фото: Иван Артемов, zoxexivo.com.

15 января 1885 года политссыльный Сергей Ковалик зарегистрировал в Верхоянске абсолютный минимум температуры – минус 67,8 градусов Цельсия. Эти данные включены в «Летопись Главной физической обсерватории».

Казалось бы, одна десятая градуса всё решила. Но не тут-то было. По международной метеорологической практике, при составлении климатических справочников величины температур усредняются до целых чисел. С легкой руки составителей справочников по климату СССР 1950, 1966 и 1989 годов в Оймяконе и Верхоянске был указан один и тот же абсолютный минимум температур – минус 68 градусов. Так в Якутии и появились два Полюса Холода.

Письмо Росгидромета хранится в краеведческом музее Верхоянска. Фото: Иван Артемов, zoxexivo.com.

Эта информация содержится в письме Росгидромета от 22 августа 2005 года, направленном в ответ на обращение тогдашнего вице-президента Якутии Александра Акимова. Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердили, что Верхоянск – самое холодное место в Северном полушарии. Сейчас этот документ – один из главных экспонатов районного краеведческого музея «Полюс Холода» в Верхоянске.

Истина где-то рядом

О способе поставить точку в извечном споре оймяконцев с верхоянцами высказался Айсен Николаев на встрече с главными редакторами республиканских СМИ.

- Я лично считаю, что самая холодная точка планеты находится где-то между Верхоянском и Оймяконом. Неоднократно советовал спорящим заканчивать выяснять, где холоднее, и объединить усилия. Куда лучше идти единым фронтом: самая холодная точка мира – это Якутия, - отметил глава республики.

Айсен Николаев: «Поставить точку в споре оймяконцев с верхоянцами позволит международный конкурс «Искатели холода». Фото: SakhaLife.

По словам Айсена Николаева, решить этот вопрос раз и навсегда позволит международный конкурс «Искатели холода» («Cold Hunters»), проведение которого сейчас обсуждается. Участниками этого своеобразного реалити станут несколько команд, которые зимой отправятся на поиски самого холодного места на карте республики.

Ребята будут «вооружены» необходимой аппаратурой, которая позволит зафиксировать самую низкую температуру. Сколько времени займет экспедиция и когда стартует, еще предстоит определить. Следить за чистотой эксперимента будут независимые наблюдатели, которые отправятся в путь вместе с командами.

Верхоянский хребет с высоты птичьего полета.Фото: ЯСИА

- Конечно, это будет опасно, это экстрим. Но, найдя настоящий Полюс Холода, мы поставим точку в многолетнем споре и, при правильной раскрутке, сможем сделать его серьезным брендом нашей республики, - подчеркнул Айсен Николаев.