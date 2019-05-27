«Надо мною солнце не садится» стал лучшим игровым фильмом кинофестиваля «Золотой ворон»

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» назван лучшим игровым фильмом III Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон» по версии экспертного жюри. Гран-при фестиваля получил неигровой фильм финских кинематографистов «Северный травелог».

Третий по счету арктический фестиваль «Золотой ворон» проходил в Анадыре с 20 по 26 мая. В нем приняли участие кинематографисты из Перу, Канады, Финляндии, Дании, Гренландии, Турции, Эстонии, Германии, Греции и северных регионов России.

В конкурсной программе игровых полнометражных фильмов дебютная режиссерская работа Любови Борисовой обошла четверых конкурентов: картины «Лазурный рубеж», «Со дна вершины», «Тиа и Пиуджук» и «Хон Юш. Путь от Оби».

Кинонаграды фестиваля «Золотой ворон» созданы выдающимся художником-косторезом Александром Дьячковым из клыка моржа.

На Московском международном кинофестивале лента «Надо мною солнце не садится» была отмечена призом зрительских симпатий, наградой азиатских кинокритиков NETPAC и «Ключ к сердцам зрителей» от интернет-портала ПрофиСинема. За вклад в развитие кинематографического искусства Якутии творческая группа картины награждена денежной премией в размере 1,5 млн рублей.

«Золотой ворон» — один из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Крайнего Севера. От других его отличает то, что обладателя Гран-при определяют зрители. Организаторы фестиваля – Союз кинематографистов России, продюсерский центр «Молодежные инициативы» и правительство Чукотского автономного округа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» завоевал три награды на Московском международном кинофестивале

Искушенный московский зритель не устоял перед обаянием истории о старике (ПОДРОБНОСТИ)