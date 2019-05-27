2019-05-27T03:05:06+03:00
Звезды

«Надо мною солнце не садится» стал лучшим игровым фильмом кинофестиваля «Золотой ворон»

Дебютная работа режиссера Любови Борисовой обошла в конкурсе четырех конкурентов
Нинель ГУСЕВА
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Третий по счету арктический фестиваль «Золотой ворон» проходил в Анадыре с 20 по 26 мая.Третий по счету арктический фестиваль «Золотой ворон» проходил в Анадыре с 20 по 26 мая.Фото: скриншот видео
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Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» назван лучшим игровым фильмом III Международного арктического кинофестиваля «Золотой ворон» по версии экспертного жюри. Гран-при фестиваля получил неигровой фильм финских кинематографистов «Северный травелог».

Третий по счету арктический фестиваль «Золотой ворон» проходил в Анадыре с 20 по 26 мая. В нем приняли участие кинематографисты из Перу, Канады, Финляндии, Дании, Гренландии, Турции, Эстонии, Германии, Греции и северных регионов России.

В конкурсной программе игровых полнометражных фильмов дебютная режиссерская работа Любови Борисовой обошла четверых конкурентов: картины «Лазурный рубеж», «Со дна вершины», «Тиа и Пиуджук» и «Хон Юш. Путь от Оби».

Кинонаграды фестиваля «Золотой ворон» созданы выдающимся художником-косторезом Александром Дьячковым из клыка моржа.

Кинонаграды фестиваля «Золотой ворон» созданы выдающимся художником-косторезом Александром Дьячковым из клыка моржа.

На Московском международном кинофестивале лента «Надо мною солнце не садится» была отмечена призом зрительских симпатий, наградой азиатских кинокритиков NETPAC и «Ключ к сердцам зрителей» от интернет-портала ПрофиСинема. За вклад в развитие кинематографического искусства Якутии творческая группа картины награждена денежной премией в размере 1,5 млн рублей.

«Золотой ворон» — один из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Крайнего Севера. От других его отличает то, что обладателя Гран-при определяют зрители. Организаторы фестиваля – Союз кинематографистов России, продюсерский центр «Молодежные инициативы» и правительство Чукотского автономного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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