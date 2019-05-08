В Якутске неизвестные «заминировали» сразу несколько крупных торговых центров

8 мая неизвестные «заминировали» сразу несколько крупных торговых и развлекательных центров Якутска. Анонимные сообщения с идентичным текстом о якобы заложенной бомбе пришли по электронной почте.

Как сообщает пресс-служба ФСБ республики, письма были направлены методом рассылки с одного электронного адреса. В настоящее время ведется проверка поступившей информации и розыск автора сообщений.

По некоторым данным, такие «письма счастья» получили в администрации торговых центров «Апельсин», «Туймаада», «Республика», «Пирамида» и «Алмаз».

В январе нынешнего года из-за ложных сообщений о взрывных устройствах были эвакуированы работники и посетители мэрии Якутска, нескольких больниц и поликлиник, станция скорой помощи и школа в пригороде. Ни одно из них впоследствии не подтвердилось.

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