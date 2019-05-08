2019-05-08T11:36:10+03:00
Происшествия

В Якутске неизвестные «заминировали» сразу несколько крупных торговых центров

Анонимки с идентичным текстом были разосланы с одного электронного адреса
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Посетителей и работников ТРК «Туймаада» эвакуировали. ФОТО: News.Ykt.Ru.Посетителей и работников ТРК «Туймаада» эвакуировали. ФОТО: News.Ykt.Ru.
Изменить размер текста:

8 мая неизвестные «заминировали» сразу несколько крупных торговых и развлекательных центров Якутска. Анонимные сообщения с идентичным текстом о якобы заложенной бомбе пришли по электронной почте.

Как сообщает пресс-служба ФСБ республики, письма были направлены методом рассылки с одного электронного адреса. В настоящее время ведется проверка поступившей информации и розыск автора сообщений.

По некоторым данным, такие «письма счастья» получили в администрации торговых центров «Апельсин», «Туймаада», «Республика», «Пирамида» и «Алмаз».

В январе нынешнего года из-за ложных сообщений о взрывных устройствах были эвакуированы работники и посетители мэрии Якутска, нескольких больниц и поликлиник, станция скорой помощи и школа в пригороде. Ни одно из них впоследствии не подтвердилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске «заминировали» здание мэрии, нескольких больниц, школ и поликлиник

Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили более 20 учреждений социальной сферы (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
200 водителей оштрафованы за несанкционированный выезд на лед в Якутии
В реку Вилюй выпущено 500 тысяч личинок ряпушки
Якутск готовится к празднику
Жительница Якутска продала квартиру подруги, а деньги потратила
Ледоход на Лене находится в 120 км от Якутии
Полиция Якутии раскрыла дерзкий грабеж шестилетней давности
В Якутске трое пьяных молодчиков пытались вынести из бара кассу с выручкой
В Якутии заложили первую сваю Вилюйского психоневрологического интерната имени Кэт Марсден
В Якутске готовят к капремонту улицу Бестужева-Марлинского
Маловодье осложнит навигацию в Якутии
Сегодня в Якутске пройдет акция «Свеча памяти»
В Москве задержали мошенницу, которая обвела вокруг пальца девять якутян
Фито-чаи, жеребятина и чир: в Якутии разработали единое детское меню
В Якутске лже-полицейский средь бела дня ограбил мужчину
Начался прием заявок в «Якутский стартап-акселератор»
Сегодня в Якутске перекроют улицы
8 детских школ искусств Якутии обеспечат музыкальными инструментами и оборудованием
В родительский день до городского кладбища Якутска будет курсировать автобус
Сезон автозимников в Якутии официально завершен
Шесть ДТП, девять пострадавших: как прошли майские праздники в Якутске
Якутская лучница выиграла три «золота» Кубка Европы
В преддверии Дня Победы участники и инвалиды Великой Отечественной смогут летать по России бесплатно
В Якутске безработный за 2 дня ограбил двух школьников