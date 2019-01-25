2019-01-25T05:54:03+03:00
Происшествия

В Якутске «заминировали» здание мэрии, нескольких больниц, школ и поликлиник

Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили более 20 учреждений социальной сферы
Поделиться:
В здании окружной администрации эвакуацию объявили в 9.50 утра.В здании окружной администрации эвакуацию объявили в 9.50 утра.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Сразу несколько сообщений о заложенных взрывных устройствах в зданиях Якутска поступили утром 25 января. Были эвакуированы работники и посетители мэрии и поликлиники №3.

В здании окружной администрации эвакуацию объявили в 9.50 утра. В здании работали саперы и кинологи, однако взрывное устройство обнаружено не было. Через час сотрудники администрации вернулись на рабочие места.

Сообщения о заложенных в здании взрывных устройствах получили более 20 учреждений социальной сферы: республиканская больница №2, поликлиники №2, 4 и 5, станция скорой медицинской помощи, школа в Покровске.

23 января сообщения о минировании пятнадцати объектов поступили в оперативные службы Приморского края. В их числе было несколько школ и администрация края.

24 января более 40 школ, больниц, торговых центров, а также мэрия Хабаровска были эвакуированы из-за сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Более 60 тысяч человек мерзнут вторые сутки: в Самаре из-за двух коммунальных аварий объявили чрезвычайную ситуацию
После того, как в городе ликвидировали один прорыв на теплотрассе, тут же образовался второй. Без тепла и горячей воды вторые сутки сидят более 300 домов в -22 градуса
Новости 24
Водителей Якутска и пригородов ждут массовые проверки
В Якутии ликвидируют государственное предприятие «Сахамедпром»
В Якутии заработал сервис предоплаченных посылок
«Цифровой регион»: в Якутске состоится отбор перспективных инновационных проектов
Путевку в финал турнира Ярыгина разыграют два борца из Якутии
11 якутских фильмов покажут на международном кинофестивале в Финляндии
Здание кинотеатра «Центральный» в Якутске не станет объектом культурного наследия
Мэрия Якутска поможет с установкой пожарной сигнализации в деревянных домах
Филологи Якутска исправили названия автобусных остановок на якутском языке
«Прямой разговор» с Ольгой Балабкиной
Якутия лидирует по числу предложений в Нацпрограмму развития Дальнего Востока
В Якутске резко выросло количество обращений в скорую помощь
Крещенские морозы в Якутии сдают свои права
В Якутии мать пятерых детей осудили за растрату
«Дальневосточные гектары» можно будет оформить в собственность досрочно
К 2020 году в Якутске может появиться заповедник «Медвежьи острова»
Служба «112» заработает в Якутии до конца года
В Якутии выберут лучшего «Эколога-добровольца»
Грузоподъемность автозимника «Якутск-Нижний Бестях» увеличена до 40 тонн
В Якутии задержали лже-старателей с восемью мешками золотосодержащего концентрата