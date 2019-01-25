В Якутске «заминировали» здание мэрии, нескольких больниц, школ и поликлиник

Сразу несколько сообщений о заложенных взрывных устройствах в зданиях Якутска поступили утром 25 января. Были эвакуированы работники и посетители мэрии и поликлиники №3.

В здании окружной администрации эвакуацию объявили в 9.50 утра. В здании работали саперы и кинологи, однако взрывное устройство обнаружено не было. Через час сотрудники администрации вернулись на рабочие места.

Сообщения о заложенных в здании взрывных устройствах получили более 20 учреждений социальной сферы: республиканская больница №2, поликлиники №2, 4 и 5, станция скорой медицинской помощи, школа в Покровске.

23 января сообщения о минировании пятнадцати объектов поступили в оперативные службы Приморского края. В их числе было несколько школ и администрация края.

24 января более 40 школ, больниц, торговых центров, а также мэрия Хабаровска были эвакуированы из-за сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.