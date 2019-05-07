В Якутию прибыл глава МЧС страны

Сегодня в Ленск прибыл министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Глава МЧС страны проведет совещание и проверит готовность республики к паводку-2019.

Евгений Зиничев отметил, что весеннее половодье на территории Якутии проходит в соответствии с прогнозом. На реках Лена, Алдан, Татта работают три оперативные группы республиканского МЧС.

В этом году в зону возможного подтопления попадают 133 населенных пункта на территории 24 муниципальных образований Якутии.

Для ликвидации заторов и проведения экстренной эвакуации людей создана группировка Якутской территориальной подсистемы РСЧС. В ее составе – 16,5 тысяч человек, 2100 единиц техники и 135 плавсредств. Также планируется задействовать 15 воздушных судов гражданских авиакомпаний республики и авиационное звено Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России. Для мониторинга паводковой ситуации на реках республики будут привлечены два комплекса беспилотных летательных аппаратов.

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