Нижняя кромка ледохода на Лене находится в 600 км от границ Якутии
Гидрологическая обстановка стабильная
На реках продолжаются активные процессы разрушения ледового покрова.
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Нижняя кромка ледохода на Лене находится в 600 км от границ Якутии.
«Кромка ледостава на реке Лена находится в населенном пункте Верхнемарково Усть-Кутского района (150 км ниже Усть-Кута), до границы с Якутией 599 км», —, сообщили в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.
Гидрологическая обстановка в Иркутской области стабильная, на реках продолжаются активные процессы разрушения ледового покрова.
Уровни воды ниже критических отметок, подтопленных участков местности нет.
ИСТОЧНИК KP.RU