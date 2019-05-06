СЕГОДНЯ 05:41 2019-05-06T05:41:28+03:00

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Нижняя кромка ледохода на Лене находится в 600 км от границ Якутии.

«Кромка ледостава на реке Лена находится в населенном пункте Верхнемарково Усть-Кутского района (150 км ниже Усть-Кута), до границы с Якутией 599 км», —, сообщили в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.

Гидрологическая обстановка в Иркутской области стабильная, на реках продолжаются активные процессы разрушения ледового покрова.

Уровни воды ниже критических отметок, подтопленных участков местности нет.

ИСТОЧНИК KP.RU