Первомай в Якутске. Ретроспектива [фото]

1 мая – особенный день для многих поколений якутян. Настоящий всенародный праздник, куда идут целыми семьями, передавая традицию из поколения в поколения.

Несмотря на то, что суровый климат республики частенько подкидывает участникам парада сюрпризы, в первый день мая на улицы столицы выходят все: медики и велосипедисты, чиновники и студенты, коммунальщики и учителя, депутаты и работники торговли, производственники и журналисты, сотрудники городских кинотеатров и представители политических партий.

Первомайский парад в Якутске - один из самых массовых в стране.Фото: ЯСИА

В 2019 году, который объявлен в республике Годом консолидации, праздничная демонстрация, посвященная Дню весны и труда, пройдет по-новому – впервые парад возглавят колонны школьников Якутска.

В Якутске одним из основных мероприятий станет праздничный осуохай, который будет организован в 12 часов на площади Дружбы народов. В 14 часов на площади Ленина состоится праздничная программа с участием самодеятельных коллективов республики «С праздником Весны и Труда!» и конкурс детских рисунков «Мы рисуем май!».

Далее для жителей и гостей Якутска пройдет праздничная программа «Весна на проспекте» с участием танцевального коллектива «Dance generation» в составе призеров и участников всероссийских танцевальных конкурсов и чемпионатов. А в 16 часов на площади Ленина с праздничным концертом «Мир. Дружба. Май!» выступят артисты Государственного театра эстрады Якутии.

В этом году в первомайской демонстрации в Якутске примут участие более 33 тысяч человек.Фото: ЯСИА

Также развлекательные праздничные мероприятия, посвященные 1 мая, пройдут в Центральном парке культуры и отдыха.

Ежегодно Якутск показывает рекордное количество участников, такого массового парада уже давно нет во многих городах страны. В этом году, по предварительным данным, в первомайской демонстрации в столице республики примут участие более 33 тысяч человек, представляющих 274 предприятия.

Редакция «КП в Якутии» предлагает вспомнить, как это было, на фото праздничного Якутска разных лет.

Колонна ЯТЭЦ под руководством В.А.Шаврова, 1975 год.

Коллектив магазина "Новинка" на демонстрации, 80-е годы. Фото из книги "Торговля в Якутии: годы и судьбы".

Сотрудники городского "Водоканала" к параду готовы, начало 70-х годов.

1 мая 1976 года. Фото из книги "Горячее сердце Якутска".

Первомай, 70-е годы.

1 мая 1975 года.

На первомайском параде - коллектив городского универмага, 80-е годы. Фото из книги "Торговля в Якутии: годы и судьбы".

1 мая 1970 года.

1 мая 1963 года.

Коллектив типографии имени Гагарина на улицах Якутска, 1966 год. Фото из книги "Медиа-холдинг "Якутия": пишу историю".

Коллектив ЯТЭЦ на первомайской демонстрации, конец 80-х годов. Фото из книги "Горячее сердце Якутска".

Колонна Якутского медучилища, 1958 год. Фото из книги "Времен связующая нить".

По улице с оркестром: коллектив городской типографии, 60-е годы. Фото из книги "Медиа-холдинг "Якутия": пишу историю".

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