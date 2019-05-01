2019-05-01T05:57:45+03:00
Общество

Первомай в Якутске. Ретроспектива [фото]

Столица республики меняется – праздник остается
Нинель ГУСЕВА
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Первомайское убранство Дома печати, начало 80-х годов. Фото из книги "О, "Молодежка", мы - твои".Первомайское убранство Дома печати, начало 80-х годов. Фото из книги "О, "Молодежка", мы - твои".
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1 мая – особенный день для многих поколений якутян. Настоящий всенародный праздник, куда идут целыми семьями, передавая традицию из поколения в поколения.

Несмотря на то, что суровый климат республики частенько подкидывает участникам парада сюрпризы, в первый день мая на улицы столицы выходят все: медики и велосипедисты, чиновники и студенты, коммунальщики и учителя, депутаты и работники торговли, производственники и журналисты, сотрудники городских кинотеатров и представители политических партий.

Первомайский парад в Якутске - один из самых массовых в стране. Фото: ЯСИА

Первомайский парад в Якутске - один из самых массовых в стране.Фото: ЯСИА

В 2019 году, который объявлен в республике Годом консолидации, праздничная демонстрация, посвященная Дню весны и труда, пройдет по-новому – впервые парад возглавят колонны школьников Якутска.

В Якутске одним из основных мероприятий станет праздничный осуохай, который будет организован в 12 часов на площади Дружбы народов. В 14 часов на площади Ленина состоится праздничная программа с участием самодеятельных коллективов республики «С праздником Весны и Труда!» и конкурс детских рисунков «Мы рисуем май!».

Далее для жителей и гостей Якутска пройдет праздничная программа «Весна на проспекте» с участием танцевального коллектива «Dance generation» в составе призеров и участников всероссийских танцевальных конкурсов и чемпионатов. А в 16 часов на площади Ленина с праздничным концертом «Мир. Дружба. Май!» выступят артисты Государственного театра эстрады Якутии.

В этом году в первомайской демонстрации в Якутске примут участие более 33 тысяч человек. Фото: ЯСИА

В этом году в первомайской демонстрации в Якутске примут участие более 33 тысяч человек.Фото: ЯСИА

Также развлекательные праздничные мероприятия, посвященные 1 мая, пройдут в Центральном парке культуры и отдыха.

Ежегодно Якутск показывает рекордное количество участников, такого массового парада уже давно нет во многих городах страны. В этом году, по предварительным данным, в первомайской демонстрации в столице республики примут участие более 33 тысяч человек, представляющих 274 предприятия.

Редакция «КП в Якутии» предлагает вспомнить, как это было, на фото праздничного Якутска разных лет.

Колонна ЯТЭЦ под руководством В.А.Шаврова, 1975 год.

Колонна ЯТЭЦ под руководством В.А.Шаврова, 1975 год.

Коллектив магазина "Новинка" на демонстрации, 80-е годы. Фото из книги "Торговля в Якутии: годы и судьбы".

Коллектив магазина "Новинка" на демонстрации, 80-е годы. Фото из книги "Торговля в Якутии: годы и судьбы".

Сотрудники городского "Водоканала" к параду готовы, начало 70-х годов.

Сотрудники городского "Водоканала" к параду готовы, начало 70-х годов.

1 мая 1976 года. Фото из книги &quot;Горячее сердце Якутска&quot;.

1 мая 1976 года. Фото из книги "Горячее сердце Якутска".

Первомай, 70-е годы.

Первомай, 70-е годы.

1 мая 1975 года.

1 мая 1975 года.

На первомайском параде - коллектив городского универмага, 80-е годы. Фото из книги "Торговля в Якутии: годы и судьбы".

На первомайском параде - коллектив городского универмага, 80-е годы. Фото из книги "Торговля в Якутии: годы и судьбы".

1 мая 1970 года.

1 мая 1970 года.

1 мая 1963 года.

1 мая 1963 года.

Коллектив типографии имени Гагарина на улицах Якутска, 1966 год. Фото из книги "Медиа-холдинг "Якутия": пишу историю".

Коллектив типографии имени Гагарина на улицах Якутска, 1966 год. Фото из книги "Медиа-холдинг "Якутия": пишу историю".

Коллектив ЯТЭЦ на первомайской демонстрации, конец 80-х годов. Фото из книги "Горячее сердце Якутска".

Коллектив ЯТЭЦ на первомайской демонстрации, конец 80-х годов. Фото из книги "Горячее сердце Якутска".

Колонна Якутского медучилища, 1958 год. Фото из книги "Времен связующая нить".

Колонна Якутского медучилища, 1958 год. Фото из книги "Времен связующая нить".

По улице с оркестром: коллектив городской типографии, 60-е годы. Фото из книги "Медиа-холдинг "Якутия": пишу историю".

По улице с оркестром: коллектив городской типографии, 60-е годы. Фото из книги "Медиа-холдинг "Якутия": пишу историю".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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