1 мая в Якутске перекроют 13 улиц: схема
1 мая в Якутске перекроют 13 улиц. Как сообщает окружная администрация Якутска, это будет сделано для обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий.
С 09:00 часов до 15:00 будет ограничено движение транспорта на следующих улицах:
- проспект Ленина - от пересечения проспекта Ленина и улицы Кулаковского до пересечения проспекта Ленина и улицы Хабарова;
- улица Аммосова - от пересечения улицы Аммосова и улицы Орджоникидзе до пересечения улицы Аммосова и улицы Ярославского;
Движение транспорта будет перекрыто на всех центральных улицах столицы.
- улица Кирова - от пересечения улицы Кирова и улицы Пояркова до пересечения улицы Кирова и проспекта Ленина;
- улица Курашова - от пересечения улицы Курашова и улицы Пояркова до пересечения улицы Курашова и улицы Ярославского;
- улица Петровского - от пересечения улицы Петровского и улицы Белинского до пересечения улицы Петровского и проспекта Ленина;
- улица Октябрьская - от пересечения улицы Октябрьская и улицы Пояркова до пересечения улицы Октябрьская и улицы Ярославского;
- улица Дзержинского - от пересечения улицы Дзержинского и улицы Пояркова до пересечения улицы Дзержинского и проспекта Ленина;
- улица Чиряева - от пересечения улицы Чиряева и улицы Хабарова до пересечения улицы Чиряева и улицы Орджоникидзе;
- улица Ярославского - от пересечения улицы Ярославского и улицы Кулаковского до пересечения улицы Ярославского и улицы Хабарова;
Схема изменения движения маршрутных автобусов.
- улица Орджоникидзе - от пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Петра Алексеева до пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Петровского;
- улица Каландаришвили - от пересечения улицы Каландаришвили и улицы Ойунского до пересечения улицы Каландаришвили и проспекта Ленина;
- улица Ойунского - от пересечения улицы Ойунского и улицы Дежнева до пересечения улицы Ойунского и улицы Октябрьская;
- улица Пояркова - от пересечения улицы Пояркова и улицы Октябрьская до пересечения улицы Пояркова и улицы Курашова;
- улица Белинского - от пересечения улицы Белинского и улицы Каландаришвили до пересечения улицы Белинского и улицы Кулаковского.
ИСТОЧНИК KP.RU