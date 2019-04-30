1 мая в Якутске перекроют 13 улиц: схема

1 мая в Якутске перекроют 13 улиц. Как сообщает окружная администрация Якутска, это будет сделано для обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий.

С 09:00 часов до 15:00 будет ограничено движение транспорта на следующих улицах:

- проспект Ленина - от пересечения проспекта Ленина и улицы Кулаковского до пересечения проспекта Ленина и улицы Хабарова;

- улица Аммосова - от пересечения улицы Аммосова и улицы Орджоникидзе до пересечения улицы Аммосова и улицы Ярославского;

Движение транспорта будет перекрыто на всех центральных улицах столицы.

- улица Кирова - от пересечения улицы Кирова и улицы Пояркова до пересечения улицы Кирова и проспекта Ленина;

- улица Курашова - от пересечения улицы Курашова и улицы Пояркова до пересечения улицы Курашова и улицы Ярославского;

- улица Петровского - от пересечения улицы Петровского и улицы Белинского до пересечения улицы Петровского и проспекта Ленина;

- улица Октябрьская - от пересечения улицы Октябрьская и улицы Пояркова до пересечения улицы Октябрьская и улицы Ярославского;

- улица Дзержинского - от пересечения улицы Дзержинского и улицы Пояркова до пересечения улицы Дзержинского и проспекта Ленина;

- улица Чиряева - от пересечения улицы Чиряева и улицы Хабарова до пересечения улицы Чиряева и улицы Орджоникидзе;

- улица Ярославского - от пересечения улицы Ярославского и улицы Кулаковского до пересечения улицы Ярославского и улицы Хабарова;

Схема изменения движения маршрутных автобусов.

- улица Орджоникидзе - от пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Петра Алексеева до пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Петровского;

- улица Каландаришвили - от пересечения улицы Каландаришвили и улицы Ойунского до пересечения улицы Каландаришвили и проспекта Ленина;

- улица Ойунского - от пересечения улицы Ойунского и улицы Дежнева до пересечения улицы Ойунского и улицы Октябрьская;

- улица Пояркова - от пересечения улицы Пояркова и улицы Октябрьская до пересечения улицы Пояркова и улицы Курашова;

- улица Белинского - от пересечения улицы Белинского и улицы Каландаришвили до пересечения улицы Белинского и улицы Кулаковского.