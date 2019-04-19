74 миллиона рублей потратит правительство Якутии на новый автопарк

Депутаты Ил Тумэн приняли поправки к бюджету на 2019 год. 74,409 млн рублей выделено на обновление автопарка главы и правительства Якутии, сообщает News.Ykt.ru.

Всего расходы на текущий год увеличены на 134 млн рублей и в итоге составили 918,9 млн рублей. Кроме покупки автомобилей, 46,2 млн рублей предусмотрели на подготовку к празднованию юбилейных мероприятий, посвященных победе в ВОВ, 6 млн — на проведение форума «Ленский клуб».

В ведомстве заявили, что устаревший автопарк является острой проблемой в работе автобазы.

-77% парка автомашин не отвечает требованиям нормативных документов и подлежит списанию. Между тем, согласно постановлению правительства РФ от 1 января 2002 года №1 „О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы“, срок полезного использования легковых автомобилей составляет до 5 лет и автомобилей легковых большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л) — до 10 лет. Поэтому в этом году планируется обновить автопарк. Все приобретаемые автомашины российского производства, закупки не противоречат действующему федеральному законодательству. Приобретения дорогостоящих внедорожников и автомобилей представительского класса иностранного производства не планируется», — прокомментировали в управделами главы и правительства Якутии на запрос News.Ykt.Ru.

При этом не последовало уточнения сколько всего автомашин планируется купить, какой марки и когда будет объявлена закупка.

Также, изменения бюджетных ассигнований произошли и по программным расходам на 2019 год. Расходы по госпрограмме на развитие культуры в республике увеличены на 286,3 млн рублей. Из этой суммы 175 млн рублей предусмотрены на приобретение здания развлекательного клуба «Европа» под Театр эстрады и Национальный театр танца, 44,8 млн — на завершающие работы над фильмом «Тыгын Дархан».

По госпрограмме на развитие физкультуры и спорта в регионе на 2019 год заложено 3,2 млрд рублей. Из них 1,2 млрд выделяется на развитие массового спорта, 1,8 — на спорт высших достижений. Расходы по этой программе увеличены на 298,4 млн рублей. Из этой суммы 31,9 млн рублей выделили на проведение Кубка мира по вольной борьбе, 56,2 млн расходуется на учебно-тренировочные сборы по видам спорта, 16,9 млн выделяется в виде субсидий некоммерческим организациям в качестве поддержки развития командных игровых видов спорта.

На 307 млн рублей увеличен план по госпрограмме «Развитие информационного общества на 2018-2022 годы». 28,3 млн рублей расходуются на создание IT-парка. На 76,4 млн увеличена статья «Формирование электронного правительства», она составит 314 млн рублей. На развитие республиканских теле-, радиоканалов дополнительно предусмотрели 22 млн рублей. В целом расходы на развитие региональных печатных и электронных СМИ составили 979,7 млн рублей.

Напомним, решением премьер-министра Якутии Владимира Солодова с февраля этого года в республике отменена компенсация части платы за посещение детсада. Такое право оставили только малоимущим семьям. На этом правительство республики планирует сэкономить 60 миллионов рублей за год.

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