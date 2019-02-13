2019-02-13T16:48:37+03:00
Общество

«Не хватает денег - иди и заработай»: в Якутии министр порекомендовал молодым родителям больше работать

После отмены компенсаций за детсад в республике поднялась волна возмущения
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Владимир Егоров, министр образования Якутии. Фото: news.ykt.ruВладимир Егоров, министр образования Якутии. Фото: news.ykt.ru
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Не успели люди перевести дух после заявлений уральской чиновницы Ольги «Мы не просили вас рожать» Глацких и саратовского экс-министра труда Натальи Соколовой, посоветовавшей народу есть макарошки и держать пост, и вот - снова-здорова. Министр образования Якутии Владимир Егоров порекомендовал семьям, которых лишили компенсации за детские сады, не жаловаться, а больше работать.

Решение об отмене компенсации части родительской платы за детсад подписано в Якутии 29 января. Теперь компенсацию смогут получать только малоимущие, до этого ее получали все якутские семьи. Позицию властей по этому вопросу Егоров решил выразить на официльной пресс-конференции. Приводим диалог Егорова с нашим коллегой, журналистом портала Ykt.ru Антоном Жондоровым.

- Вы анализировали, сколько семей перестанут получать компенсацию и сколько вам удастся сэкономить?

- В прошлом году компенсацию получали 69 тысяч семей (450 миллионов рублей в год). Сколько будет в этом году, ответить трудно (по плану сокращение бюджета в этой части предусмотрено на 60 миллионов рублей - ред). Среднедушевой доход у людей меняется, так же как и количество детей. Посчитать трудно.

Владимир Егоров, министр образования Якутии

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- Многие многодетные, особенно с тремя детьми, останутся без хорошего подспорья...

- Эти 500 или 1000 рублей, которые недополучит многодетная семья в месяц, отец семейства может заработать, приложив усилия.

После этого чиновник посетовал на низкие заработки в правительстве Якутии: дескать, всем повышают, а работникам правительства - нет. Несправедливо. С 2012 года ни копейки не прибавили. На предложение сменить недовольным чиновникам работу Егоров ответил:

- Точно так же можно сказать и про тех людей (недовольных отменой компенсации - прим.Ред): если у тебя не хватает денег - иди и заработай.

Позднее Владимир Егоров от своих слов отказался, заявив, что его неправильно поняли, а цитату переврали.

- В заголовок статьи вынесена не моя цитата, - отрекся от своих слов Егоров. - Журналист после интервью со мной вынес такое суждение. На мой взгляд, заголовок не отражает сущность статьи. Дело в том, что правительство будет и дальше внедрять принцип адресности социальных льгот и выплат, их будут получать те, кто действительно в них нуждается.

Аудиозапись же говорит об обратном. И тут уж, как говорится, слово - не воробей...

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В интернете с космической скоростью распространяется новый хит из серии "Цитаты от чиновников". Не успели люди забыть о саратовском министре труда, которая заявила, что можно "жить на 3500 рублей в месяц, питаясь макарошками и кефиром", как на этот раз прославилась 29-летняя жительница Екатеринбурга. (Подробности)

Чиновница посоветовала народу «есть макарошки» и держать пост

Еще Георгий Данелия, устами одного из героев фильма «Киндза-дза», грустно и точно заметил, что чиновники - они «на другой планете живут, родной». Но, будем честны – иногда спускаются на Землю нами поруководить, дать мудрый совет и улететь обратно. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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