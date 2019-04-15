2019-04-15T06:43:08+03:00
Общество

Якутские «Снежные псы» порадовали постояльцев дома престарелых

«Хаскотерапия» - для стариков и не только, от клуба заводчиков и их четвероногих друзей
Ольга Донская
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Постояльцы оценили визит пушистых собак.Постояльцы оценили визит пушистых собак.
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Многие ученые отметили пользу общения с четвероногими друзьями: так, питомцы избавляют своих хозяев от депрессии, аллергии и даже лишнего веса. Повысить настроение и познакомиться, в Чульманский дом-интернат для престарелых и инвалидов, пришли в гости необычные посетители - хаски.

Клуб «Белый ветер - снежные псы» - сообщество собаководов и их питомцев. Появился только полгода назад, но уже стал знаменитым в Южной Якутии: члены сообщества и их питомцы постоянные участники большинства районных и городских мероприятий.

- Хаски – как люди, они добры и преданны своему владельцу, могут стать прекрасной собакой-компаньоном для всей семьи. Эскимосы исстари доверяли хаски самое ценное – своих детей. Когда в семье появлялся долгожданный малыш, всю стаю загоняли в юрту и укладывали новорожденного спать среди собак, чтобы те согревали его своим теплом. Хаски с преданностью и заботой относятся к малышам, выдерживая все их шалости.

Собаки очень любят и детей, и взрослых. Девиз клуба – «100 добрых дел для нас не предел», - рассказывает одна из основательниц сообщества Марина Демура.

Активисты «Снежных псов» проводят «хаскотерапию» - общение с пушистыми и веселыми собаками для радости и борьбой со стрессом.

Жильца дома-интерната полностью оценили всю силу «хаскотерапии» - их глаза светились радостью. Ведь не влюбиться в хаски просто невозможно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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