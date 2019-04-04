Хаски? Хаски. Хаски!

Эта удивительная порода собак отлично вписывается в быт и уклад жизни на Севере. Айгылаана Егорова, хозяйка пятилетнего Джека и двухлетнего Форда, рассказала «КП в Якутии», как началась ее хаски-эпопея, чем нужно кормить собак, когда ставить их в упряжку и, конечно, о характере своих любимцев.

ПП для хаски

Хаски не только красивые домашние питомцы, но и неутомимые ездовые собаки, которые помогают людям с 1930-ых годов. В упряжку встают только привыкшие к другим собакам хаски, умные и сильные. Спереди стоит «мозг» упряжки – передовик, а сзади силачи, на которых приходится основной вес нарт и каюра. Приучать к бегу собаку начинают примерно с 8 месяцев. Обучение проходит так: к основному составу упряжку прицепляют новичка, и он бежит со всеми, но чуть поодаль. С полным снаряжением начинают бегать с года, когда кости достаточно окрепнут.

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В Якутии работает Федерация ездового спорта, которая несколько раз в год проводит соревнования-забеги: зимой и весной на нартах, летом – на картах. Конечно, не обязательно ставить хаски в упряжку. Но помните, что этим собакам просто необходимо двигаться. Много двигаться. Так, чтобы растратить всю энергию, хаски, живущему в квартире, требуется 4 часа ежедневных прогулок.

Особая строка – питание: никаких пищевых отходов, больше белка и свежей пищи. Щенки должны есть 5-8 раз в день. Желательно включать в рацион творог, мясной фарш, гречневые и рисовые каши, витамины. А вот молоко под запретом, иначе любимца ждет расстройство кишечника. Также не стоит кормить хаски свининой из-за повышенной жирности этого вида мяса. Правильное питание – залог здоровья и красивой шерсти, отсутствия у собаки аллергии.

Мечта детства – Джек и сюрприз – Форд

По словам Айгылааны, о голубоглазом щенке родом она мечтала с детства, посмотрев мультфильм «Балто». Заветное желание осуществил муж много лет спустя – подарил щенка на день рождения. Тогда двухмесячный Джек с лёгкостью помещался в коробку.

Хаски очень свободолюбивы и мастера поволновать хозяев. Джек – опытный беглец, на его счету пять побегов. Однажды даже смог разогнаться и перепрыгнуть через забор, как кошка. При этом нашедшие голубоглазых беглецов люди не прочь оставить их себе. В последний побег Джека женщина, нашедшая пса, позвонила Айгылаане с претензиями: мол, я хотела его себе оставить, но он такой привереда в еде – забирайте! Как оказалось, целую неделю Джек жил в 20 метрах от дома своих хозяев. Между прочим, женщина совершила противоправный поступок: юридически, собака - это имущество, пусть и живое.

К побегам склонны именно черно-белые хаски с голубыми глазами. В Европе и на Аляске таких даже не ставят в упряжку – они слишком свободолюбивы и своенравны, с ними сложно работать.

Джека приучали к упряжке с 8 месяцев. Сейчас он – передовик, лидер команды и пока единственный в Якутске бегающий представитель этого вида. У него даже есть любимая партнерша по упряжке, с которой сложился идеальный тандем.

Форд – младший и самый избалованный член семьи. Любит поесть и особенно поспать. Появился он в доме незапланированно. Муж Айгылааны сломал позвоночник в ДТП, и долгое время был прикован к постели. Появление в доме Форда помогло ему восстановиться – у четвероногого друга отлично получалось поднять ему настроение. Он всё делал вместе с хозяином: спал, ел и даже играл в видеоигры.

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Меланхолик против холерика

Сейчас Форду два года, по сравнению с Джеком он более ленивый, мягкий и расслабленный. Но зато крупный и сильный, поэтому стоит в конце упряжки: берет на себя основной вес каюра и нарт. Иногда может устать до такой степени, что засыпает, не замечая, как с него снимают снаряжение. На характер пса повлияло и то, что он «младшенький» и всеобщий любимец. Хаски – отличные партнеры для детей. Форд часто играет с сыном Айгылааны –они вместе устраивают побеги, возятся в грязи, выдергивают морковку и цветы и даже поливают огород. Джек – меланхолик, Форд – холерик. Поэтому младшенький нередко получал «по шапке» за свое нытье или вой: после драк у него остались несколько шрамов на морде и животе. Сейчас Форду хватает одного строгого взгляда Джека, чтобы успокоиться. Но на людях они всегда держатся вместе, как настоящие братья.

Джек – смельчак, и всегда чутко следит за безопасностью членов семьи. Однажды во время прогулки на Айгылаану напала сорвавшаяся с цепи кавказская овчарка. Джек моментально среагировал, вступив в драку, и вышел из нее победителем, прогнав нападавшего.

КСТАТИ

На собаках с ветерком

Сейчас в Якутске любой желающий может прокатиться по близлежащим сопкам, пообщаться с хаски и другими ездовыми собаками. Такая прогулка в лесу занимает целый день.

До заездов собак не кормят, чтобы бегуны не разленились – после еды питомцев тянет отдохнуть. По словам Айгылааны, Джек сразу становится сонным, а Форд может просто упасть на бок и волочиться за остальными. Организаторы предоставляют все необходимое снаряжение и тщательно подбирают собак для каждой группы. Общение с четвероногими на свежем воздухе – отличный антидепрессант и гарантия хорошего настроения.