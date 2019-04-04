Жизнь 3-месячного малыша из Якутска, которого бросили одного в квартире, вне опасности

Жизни и здоровью 3-месячного младенца, которого бросили одного в квартире, ничто не угрожает. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести – у ребенка диагностирован острый гастроэентерит и атопический дерматит.

Малыша обнаружили одного в квартире жилого дома на улице Петровского в Якутске утром 3 апреля. По данным следствия, мать ребенка ушла в загул и не появлялась дома 4 дня. За малышом присматривал его дядя, который не раз звонил сестре и требовал, чтобы она вернулась.

Утром 3 апреля мужчина уехал на работу, оставив младенца одного в квартире. О непрекращающемся детском плаче в полицию сообщили соседи.

В настоящее время ребенок госпитализирован в инфекционное отделение детской клинической больницы Якутска. Медики диагностировали у него острый гастроэентерит и атопический дерматит. Состояние малыша расценивается как средней степени тяжести, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

После выписки ребенка поместят в социальное учреждение, сообщили КП в Якутии в республиканском следкоме. Его трехлетнего братика уже отправили в Дом малютки.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за истязание лица, находящегося в беспомощном состоянии. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Также решается вопрос о лишении 37-летней матери ребятишек родительских прав.

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