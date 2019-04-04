В Якутске спасли 3-месячного мальчика, которого мать на 4 дня бросила одного в квартире

Утром 3 апреля на пульт оператора дежурной части полиции Якутска поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома на ул. Петровского беспрерывно плачет ребенок.

Приехав на место, сотрудники полиции убедились, что вызов не ложный - в квартире действительно плакал малыш. Так как достучаться до жильцов не удалось, было решено вскрыть входную дверь.

В квартире полицейские обнаружили трехмесячного младенца, одиноко лежащего на диване. Рядом валялась пустая бутылочка для кормления. На коже мальчика были видны многочисленные пролежни.

В тот же день мать младенца отыскали в одном из неблагополучных районов города. У 37-летней женщины трое сыновей. 30 марта горе-мамаша ушла пьянствовать, прихватив с собой 3-летнего сына. Старшего 10-летнего ребенка воспитывают родственники, живущие в сельской местности.

Трехмесячного сынишку она оставила на попечение своего 31-летнего брата, в "послужном списке" которого несколько судимостей, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вполне ожидаемо, что «нянь» из него вышел неважный: через некоторое время дядя бросил малыша одного в квартире и уехал в деревню.

Как выяснилось, ранее мать ребенка уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и стояла на учете органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и защиты их прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/701105" frameborder="0"></iframe> Сотрудники полиции Якутска спасли младенца.

Младенец госпитализирован в инфекционное отделение детской клинической больницы Якутска. Среднего малыша у горе-мамаши забрали и отправили в Дом ребенка.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери мальчиков за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением.

Похожий случай, произошедший недавно в Москве, прогремел на всю страну. 10 марта в захламленной трехкомнатной квартире на Ленинградском шоссе нашли 5-летнюю Лиду. Родная мать девочки, 47-летняя Ирина Гаращенко, превратила квартиру в настоящую помойку.

Около полугода девочка-маугли прожила одна по колено в гниющем мусоре - мать проводила время в квартире сожителя и лишь изредка навещала ребенка, чтобы покормить. Против женщины возбуждено уголовное дело.

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