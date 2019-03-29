2019-03-29T03:35:33+03:00
Общество

Ограничения на трудовую деятельность мигрантов в Якутии коснется не всех иностранцев

Власти республики сделали исключение для людей, приехавших из стран Евразийского экономического союза
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Запрет на трудовую деятельность не распространяется на людей, приехавших из стран Евразийского экономического союза.Запрет на трудовую деятельность не распространяется на людей, приехавших из стран Евразийского экономического союза.
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Серьезное ограничение на работу мигрантов начало действовать в Якутии. Накануне, 27 марта, глава республики Айсен Николаев подписал постановление о запрете на работу людей, приехавших из других государств, в 33 сферах экономической деятельности. Это сельское хозяйство, образование, здравоохранение, соцсулуги, услуги такси, транспортные перевозки, торговля, строительство и другие.

Руководителям предприятий, на которые распространяется этот запрет, дают три месяца на то, чтобы расстаться с иностранными работниками.

Такие меры властей направлены на снижение социальной напряженности в регионе. Напомним, в Якутии прошли митинги после того, как выходец из Средней Азии похитил и изнасиловал жительницу Якутска.

Однако, стоит отметить, что ограничения на работу мигрантов, вступившие в силу в Якутии, коснуться не всех иностранцев. Запрет на трудовую деятельность не распространяется на людей, приехавших из стран Евразийского экономического союза. Это Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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