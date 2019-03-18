2019-03-18T04:39:46+03:00
Происшествия

В Якутске поймали насильников и похитителей женщины

Перед похищением жертва успела позвонить дочери
Ольга Донская
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В преступлениях подозреваются еще двое мужчин.В преступлениях подозреваются еще двое мужчин.
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Ранним утром, 17 марта, в одно из якутских отделений полиции обратилась женщина. По ее словам, в районе часа ночи она шла домой, но возле детской площадки неизвестный мужчина насильно затолкал ее в салон своей машины увез в неизвестном направлении и изнасиловал. Перед тем как ее увезли, жертва успела позвонить своей дочери и сказать, что ее похитили.

Насильника задержали, но в преступлениях подозреваются еще двое. По поводу них ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия. На задержанного завели уголовное дело по статьям 131 «Изнасилование» и 126 «Похищение человека».

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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