В Якутске поймали насильников и похитителей женщины

Ранним утром, 17 марта, в одно из якутских отделений полиции обратилась женщина. По ее словам, в районе часа ночи она шла домой, но возле детской площадки неизвестный мужчина насильно затолкал ее в салон своей машины увез в неизвестном направлении и изнасиловал. Перед тем как ее увезли, жертва успела позвонить своей дочери и сказать, что ее похитили.

Насильника задержали, но в преступлениях подозреваются еще двое. По поводу них ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия. На задержанного завели уголовное дело по статьям 131 «Изнасилование» и 126 «Похищение человека».

Расследование продолжается.