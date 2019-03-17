Сборная России – обладатель Кубка мира по вольной борьбе-2019

Сборная России стала обладателем Кубка мира по вольной борьбе-2019. В финальной серии схваток россияне разгромили спортсменов из Ирана со счетом 9:1. Третье место – у команды США.

3 место заняла команда США, которую до начала турнира называли главным соперником россиян.Фото: Нинель ГУСЕВА

Надо отметить, что главный тренер россиян Дзамболат Тедеев дал возможность выступить на Кубке мира в Якутске всем 20 борцам, заявленным в составе сборной. В финале по решению тренерского штаба за золото домашнего турнира боролись оба представителя Якутии в сборной страны.

В финале Арыйаан Тютрин победил Алиреза Сарлака со счетом 11:2.Фото: Нинель ГУСЕВА

Первым на ковер вышел Арыйаан Тютрин. В весовой категории до 57 кг под оглушительный рев трибун он одержал эффектную победу над Алиреза Сарлаком со счетом 11:2.

Не разочаровал болельщиков и его земляк Виктор Рассадин. Он уверенно обошел Хассанали Гиази Чека - 10:2.

Виктор Рассадин посвятил свою победу всему якутскому народу.Фото: Нинель ГУСЕВА

В интервью после схватки якутянин признался, что схватка с иранцем была непростой: «Немного волновался, но смог доказать, что я лучше. Спасибо зрителям за поддержку, которая очень сильно чувствовалась и вдохновляла. Тысячи людей, многие сидели прямо на ступеньках – я впервые видел такое». Свою победу Виктор Рассадин посвятил всему якутскому народу.

Кубок мира по вольной борьбе–2019 прошел в Якутске 16-17 марта.Фото: Нинель ГУСЕВА

- Для Якутии особенно важно, что два уроженца нашей республики — Арыйаан Тютрин и Виктор Рассадин — одновременно стали обладателями Кубка мира по вольной борьбе. 46 лет назад, на Кубке мира по вольной борьбе среди мужчин 1973 года, в составе сборной Советского Союза одержали победу якутяне Роман Дмитриев и Павел Пинигин. Эта победа вселяет уверенность, что мы еще увидим вольников из Якутии на самых высоких пьедесталах почета, — отметил глава республики Айсен Николаев.

Ненад Лалович: "Спасибо, что заполнили зал, что сохраняете спортивные традиции и историю".Фото: Нинель ГУСЕВА

Президент UWW Ненад Лалович отметил, что Кубок мира по вольной борьбе–2019 прошел на высочайшем организационном уровне, поблагодарил якутян за гостеприимство, а болельщиков – за горячую поддержку спортсменов.

Каждую победу сборной России трибуны приветствовали стоя.Фото: Нинель ГУСЕВА

- Эти два дня, проведенные в Якутии, навсегда останутся в нашей памяти. Особую атмосферу, которая здесь царила, условия, которые были созданы для спортсменов, ауру, которая исходила от болельщиков и сопровождала нас на протяжении этих двух дней, сложно будет повторить, – отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Самые ярые болельщики.Фото: Нинель ГУСЕВА

Это семнадцатая по счету победа россиян на Кубке мира по вольной борьбе с 1973 года. 13 раз выигрывали американские борцы, 8 раз победу праздновала сборная Ирана.

В последний раз сборная России становилась победительницей Кубка мира в 2011 году.Фото: Нинель ГУСЕВА

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