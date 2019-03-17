«Россия, вперед»: итоги первого дня Кубка мира по вольной борьбе в Якутске

В столице Якутии подводят итоги первого дня соревнований Кубка мира по вольной борьбе среди мужчин. Для сборной России он сложился очень удачно.

По итогам первого дня соревнований российская сборная оказалась сильнее обоих соперников. В первой половине дня наши борцы одержали победу над командой Кубы со счётом 9:1. Надо отметить, что первую победу нашей сборной в рамках Кубка мира принёс воспитанник якутской школы вольной борьбы Арыйаан Тютрин.

Последовавшие после церемонии открытия схватки с японцами завершились со счётом 8:2 в пользу России.

Зелимхан Абакаров - Юдай Фуджита.Фото: ЯСИА

Борьба с японцами во втором круге была довольно напряжённой. Спортсмены из страны восходящего солнца оказались сильнее на ковре в первых двух схватках – в весе до 57 и 61 кг.

Ситуацию в пользу нашей сборной удалось переломить двукратному чемпиону Европы Гаджимураду Рашидову. В весе до 65 кг он досрочно завершил схватку с Даичи Такатани со счетом 10:0.

После этой победы россиян было не остановить. Анзор Закуев и Тимур Бижоев из Кабардино-Балкарии не оставили никаких шансов своим соперникам Кодзиро Шига и Юто Мива - 11:0. Со счетом 10:0 досрочно завершили схватки Магомед Рамазанов (до 79 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг) и Павел Кривцов (до 125 кг).

Айсен Николаев, Ненад Лалович и Михаил Мамиашвили.Фото: ЯСИА

На церемонии открытия Кубка мира президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович сказал:

- Мы привезли к вам лучших борцов со всего мира! Спасибо, что заполнили зал, что сохраняете спортивные традиции и историю. Мы видим, насколько вы гостеприимны и как сильно любите этот спорт.

- Сегодня Великий борцовский праздник на якутской Земле. Это дань уважения сынам якутского народа, которые навсегда вписали свои имена в борцовскую историю России и мира – Павлу Пинигину, Роману Дмитриеву, Александру Иванову и Виктору Лебедеву, - отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

На церемонии открытия соревнований.Фото: Нинель ГУСЕВА

Айсен Николаев поблагодарил UWW за честь провести Кубок мира в Якутии, где вольная борьба всегда была спортом №1. Глава республики пожелал спортсменам красивых и удачных схваток, а зрителей призвал поддерживать не только наших борцов, но и гостей турнира.

- Я уверен, что многие атлеты, которые выступают на этом ковре, через год будут блистать на олимпиаде в Токио. И мы будем болеть за них. Для борцов это один из главных этапов подготовки к олимпиаде, - подчеркнул Айсен Николаев.

Забитые под завязку трибуны спорткомплекса «Триумф» дружно скандировали «Россия, Россия», активно приветствовали любимых спортсменов и почетных гостей.

В Якутии живут самые "горячие" болельщики.Фото: ЯСИА

Итоги первого круга Кубка мира по вольной борьбе в Якутске:

Группа А:

Россия - Куба - 9:1;

Япония - Турция - 8:2.

Группа В:

США - Грузия - 7:3;

Иран - Монголия - 9:1.

Театрализованная церемония открытия Кубка мира.Фото: Нинель ГУСЕВА

Итоги второго круга Кубка мира по вольной борьбе в Якутске:

Группа А:

Россия - Япония - 8:2;

Куба - Турция - 6:3.

Группа В:

США - Иран - 5:5 (победу по качеству побед одержала сборная Ирана);

Грузия - Монголия - 5:5.

17 марта в третьем круге в группе А встретятся Россия и Турция, Куба и Япония. В группе В: США – Монголия, Иран – Грузия. Кто станет обладателем Кубка мира по вольной борьбе-2019, решат финальные схватки, которые пройдут во второй половине дня.

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