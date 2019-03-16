Глава Якутии запустил флэшмоб в поддержку спортсменов

В первый день Кубка мира по вольной борьбе глава Якутии Айсен Николаев в знак поддержки призвал якутян принять участие в флэшмобе.

- Дорогие друзья! В Якутске стартовал Кубок мира по вольной борьбе. Борются восемь сильнейших сборных мира. В составе сборной России наши борьбы – Арыйаан Тютрин и Виктор Рассадин. Давайте поддержим нашу Сборную, давайте пожелаем нашим ребятам победы!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/697513" frameborder="0"></iframe> Глава Якутии призывает участовать в флешмобе.Хештег #Россиякытаат - означает Россия вперед!

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