2019-03-16T12:16:04+03:00
Спорт

Глава Якутии запустил флэшмоб в поддержку спортсменов

#Россиякытаат - Россия старайся, Россия борись!
Ольга Донская
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В первый день Кубка мира по вольной борьбе глава Якутии Айсен Николаев в знак поддержки призвал якутян принять участие в флэшмобе.

- Дорогие друзья! В Якутске стартовал Кубок мира по вольной борьбе. Борются восемь сильнейших сборных мира. В составе сборной России наши борьбы – Арыйаан Тютрин и Виктор Рассадин. Давайте поддержим нашу Сборную, давайте пожелаем нашим ребятам победы!

Глава Якутии призывает участовать в флешмобе.Хештег #Россиякытаат - означает Россия вперед!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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