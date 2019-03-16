Глава Якутии запустил флэшмоб в поддержку спортсменов
#Россиякытаат - Россия старайся, Россия борись!
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В первый день Кубка мира по вольной борьбе глава Якутии Айсен Николаев в знак поддержки призвал якутян принять участие в флэшмобе.
- Дорогие друзья! В Якутске стартовал Кубок мира по вольной борьбе. Борются восемь сильнейших сборных мира. В составе сборной России наши борьбы – Арыйаан Тютрин и Виктор Рассадин. Давайте поддержим нашу Сборную, давайте пожелаем нашим ребятам победы!
Глава Якутии призывает участовать в флешмобе.Хештег #Россиякытаат - означает Россия вперед!
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ИСТОЧНИК KP.RU