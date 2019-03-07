Карантин в школах Якутска отменяется с 11 марта. Соответствующее решение приняли 7 марта члены городской санитарно-противоэпидемической комиссии.

Возобновится учебный процесс в 1-8 классах средних школ и в организациях дополнительного образования. Ограничительные мероприятия были введены 28 февраля.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Якутске остается напряженной, число заболевших уменьшается. В столице и пригородах зарегистрировано 3267 заболевших, что на 21,8% ниже, чем на прошлой неделе. Снижение заболеваемости у детей отмечается во всех возрастных группах: 0-2 года – на 22,5%, 3-6 лет – на 23,1%, 7 - 14 лет – на 40%.

В школах города будут продолжены мониторинг посещаемости, ежедневная проверка детей и сотрудников и проведение дезинфекционных мероприятий. С ростом числа заболевших возможно приостановление учебного процесса в отдельных классах и группах.

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Также будут отменены занятия во всех учреждениях дополнительного образования (подробности)