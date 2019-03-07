2019-03-07T07:10:07+03:00
Общество

Карантин в школах Якутска отменяется с 11 марта

Занятия для учащиеся 1-8 классов были приостановлены 28 февраля
Поделиться:
Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Якутске остается напряженной.Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Якутске остается напряженной.
Изменить размер текста:

Карантин в школах Якутска отменяется с 11 марта. Соответствующее решение приняли 7 марта члены городской санитарно-противоэпидемической комиссии.

Возобновится учебный процесс в 1-8 классах средних школ и в организациях дополнительного образования. Ограничительные мероприятия были введены 28 февраля.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Якутске остается напряженной, число заболевших уменьшается. В столице и пригородах зарегистрировано 3267 заболевших, что на 21,8% ниже, чем на прошлой неделе. Снижение заболеваемости у детей отмечается во всех возрастных группах: 0-2 года – на 22,5%, 3-6 лет – на 23,1%, 7 - 14 лет – на 40%.

В школах города будут продолжены мониторинг посещаемости, ежедневная проверка детей и сотрудников и проведение дезинфекционных мероприятий. С ростом числа заболевших возможно приостановление учебного процесса в отдельных классах и группах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутске школьники уйдут на карантин. Снова

Также будут отменены занятия во всех учреждениях дополнительного образования (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Центр Якутска залит водой
Активист Антон Васильев теперь будет работать в «Якутскэкосети»
Участники экспедиции по Арктике доехали до самого северного поселка Якутии
Легкоатлеты СВФУ стали призерами чемпионата России среди студентов
Пожарные отстояли общежитие в Покровске
Актриса из Якутии снялась в криминальной драме в Америке
Якутский «Отелло» получил почти семь лет лишения свободы
Власти Якутии облегчили подачу заявления на детские выплаты
Сахацирк принял участие на крупном фестивале в Монако
Доверяй, но проверяй. В Якутии мужчину обокрал друг
В Мирном пройдет Инвестиционный форум Западной Якутии
Состав сборной России на Кубке мира по вольной борьбе станет известен 9 марта
Жители всех районов Якутии получат пенсию 7 марта
Известные автопутешественники начали автопробег с Якутии
Якутский пауэрлифтер установил новый рекорд
Северное сияние в небе Якутии
Центр занятости Якутска проводит ярмарку вакансий для женщин
В Якутске вор заснул в очереди в банк
Якутский боксер Михаил Варламов дебютирует в Финляндии
6 марта в Якутии пройдет день приема граждан
В Верхневилюйском районе Якутии произошло два пожара
В Якутии бухгалтер подарила себе пособие по беременности и родам
Родители школьников Якутска "сдали" ЕГЭ