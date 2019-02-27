2019-02-27T09:56:58+03:00
Общество

В Якутске школьники уйдут на карантин. Снова

Также будут отменены занятия во всех учреждениях дополнительного образования.
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Занятия в школах Якутска и его пригородов будут приостановлены с 28 февраля по 7 марта включительно.Занятия в школах Якутска и его пригородов будут приостановлены с 28 февраля по 7 марта включительно.Фото: ЯСИА
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В школах Якутска объявлен карантин для учащихся 1-8 классов. Занятия в школах столицы и пригородов будут приостановлены с 28 февраля по 7 марта.

Как сообщил ЯСИА http://ysia.ru/ucheniki-s-1-po-8-klassy-shkol-yakutska-i-prigorodov-ujdut-na-karantin/ руководитель управления образования Якутска Алексей Семенов, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.

Для учащихся с 1 по 8 классы занятия в школах будут приостановлены с 28 февраля по 7 марта включительно.

Также будут отменены занятия во всех учреждениях дополнительного образования.

Между тем почти трехнедельный карантин для школьников с 1 по 11 классы был снят в Якутске 12 февраля. Его дважды продлевали из-за высокого уровня заболеваемости гриппом среди детей.

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Его дважды продлевали из-за существенного превышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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