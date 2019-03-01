Строительство Парка будущих поколений в Якутске профинансируют из федерального бюджета

В Якутске подвели итоги рейтингового голосования проектов общественных пространств. Оно проходило 27 февраля в управах округов, администрациях пригородов и в общественных местах по всему городу.

Свое мнение выразили около десяти тысяч жителей столицы республики старше 14 лет. На местах голосования были размещены стенды с описанием дизайн-проектов благоустройства трех общественных пространств: Парк будущих поколений, набережная имени Романа Дмитриева и озеро Талое.

За благоустройство озера Талое (II этап) проголосовали 1908 человек, набережной Романа Дмитриева - 1953. На первое место по итогам рейтингового голосования вышел Парк будущих поколений, набравший 5504 голосов горожан.

По словам главного архитектора Якутска Семена Сергеева, все три объекта в соответствии с занятыми местами будут включены в проект муниципальной программы для последующего финансирования из федерального бюджета. Программа будет окончательно утверждена до 31 марта после общественного обсуждения.

Проектно-сметную документацию Парка будущих поколений предлагается разработать уже в этом году, и начать строительство с 2020 года. Проект набережной Романа Дмитриева должен быть завершен в следующем году, его реализация начнется в 2021-м.

Средства из федерального бюджета на 2019 год будут направлены на благоустройство озера Талое (II этап) - проектно-сметная документация на этот объект уже готова.

В феврале в столице республики прошел сбор предложений горожан по благоустройству общественных пространств. Всего поступило 9 108 инициатив по обустройству площадей, скверов, бульваров, парков и набережных.

«Парк будущих поколений» займет пустующую площадь в 79 квартале Якутска, примыкающую к территории кампуса Северо-восточного федерального университета в периметре улиц Ойунского, Петровского, Белинского и Каландаришвили. Общая площадь будущего парка составит 2,4 га.

Проект разработан московской архитектурной мастерской Atrium и проектно-строительным бюро «Восток +». На территории парка появятся образовательный центр для детей и молодежи, уличные спортивные площадки, а также площадка для мероприятий. Проектируя открытые пространства, авторы вдохновлялись природой республики.

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