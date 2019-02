У «якутского Оскара» для создателей «Игры престолов» будет меч из обсидиана - к акции якутян присоединилась Армения.

Инициативная группа поклонников «Игры престолов» планируют подарить создателям сериала «народный Оскар». Инициативную группу вдохновил образ дозорных Стены, стоящих на страже мира людей.

- «Игра престолов» открыла новую страницу в истории телевидения, захватила весь мир и стала феноменом современной культуры. Мы, жители самого холодного обитаемого региона планеты, как никто другой знаем, что такое настоящий мороз. Для нас словосочетание «зима близко» - не просто слова. В преддверии выхода последнего сезона мы хотим от имени всех якутян поблагодарить создателей сериала за подаренный зрителям волшебный мир, - отметила одна из авторов проекта Татьяна Егорова.

Эскиз якутского «Стража Стены» уже готов. Фигуру мужчины с мечом планируют отлить из серебра, подставка будет изготовлена из мамонтового бивня. По замыслу авторов, рукоять меча будет украшать гравировка с якутской национальной символикой. Меч будет сделан из обсидиана – прообраза «драконьего стекла» в сериале.

Именно он и стал основной загвоздкой для авторов проекта – в богатой на минералы Якутии обсидиана нет. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет! Мастеров, которые изготовят меч для якутского «Стража Стены», и обсидианом для него обеспечит ювелирная компания «Киэргэ». Природное вулканическое стекло нужного размера и качества доставят из Армении.

Над созданием образа «Стража Стены» работал скульптор Николай Чоччасов. По задумке авторов, технология изготовления статуэтки будет достаточно сложной и предполагает совмещение нескольких видов работ. К ее изготовлению подключатся кузнец Николай Михайлов, косторез Александр Булугас и краснодеревщик Альберт Иванов.

Надо отметить, что в 2016 году эта же творческая группа стала инициатором акции «Оскар для Лео». На создание точной копии награды американской киноакадемии для голливудского актера Леонардо ди Каприо ушло около 1,4 кг серебра и четырех граммов золота. Драгметалл собирали всем миром – свои украшения для благой цели отдали более ста жительниц Якутии.

Сегодня в Якутске начался сбор драгметалла для «Стража Стены». Фанатов сериала в республике много – люди очень хотят стать частью акции и приобщиться к изготовлению уникального произведения искусства. Серебро для статуэтки можно принести в ювелирный салон «Киэргэ». О том, как идет работа над статуэткой, можно узнать на страничке @elley_awards.

«The Wall is real!». Фото Олега Николаева.

У Якутии есть еще кое-что общее с «Игрой престолов». Стена из вымышленного мира, в котором происходит действие сериала, имеет свое реальное воплощение в республике - национальный природный парк Ленские столбы. Ранее крупнейшее фанатское инстаграм-сообщество поклонников сериала «Game of Thrones Not Official» (3 млн подписчиков) опубликовало фото Ленских столбов с подписью «The Wall is real!» — «Стена существует». Фотография собрала более 130 тысяч «лайков».

