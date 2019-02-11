Завтра в школу: в Якутске сняли трехнедельный карантин

В Якутске сняли карантин для школьников с 1 по 11 классы. Такое решение приняла Комиссия при городском управлении образования.

Учебный процесс в школах Якутска и пригородов возобновится 12 февраля.

Карантин в школах Якутска был объявлен 23 января. Впоследствии его дважды продлевали в связи с превышением эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наибольшее количество и темпы роста числа заболевших наблюдались среди детей с 7 до 14 лет.

Ранее сообщалось, что решение об отмене ограничительных мероприятий для школьников столицы республики будет принято 13 февраля.

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