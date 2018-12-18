2018-12-18T11:52:44+03:00
Общество

«Мусорная реформа» обойдется Якутии в 6,2 млрд рублей

Планируется, что к 2024 году в республике будет перерабатываться до 87% мусора
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Сегодня во многих отдаленных районах республики инфраструктура обращения с отходами практически отсутствует.Сегодня во многих отдаленных районах республики инфраструктура обращения с отходами практически отсутствует.Фото: ЯСИА
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Создание необходимой инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов обойдется Якутии в 6,2 млрд рублей. Грядущую реформу 17 декабря обсудили в формате круглого стола в парламенте республики.

Планируется, что к 2024 году в Якутии будет перерабатываться до 87% мусора, до 37,8% отходов будет утилизироваться. 43 полигона размещения ТКО в республике должны быть внесены в государственный реестр объектов размещения отходов.

На эти цели Якутии необходимо 6,2 млрд рублей. 1,6 млрд будет выделено из федерального бюджета, 2,5 млрд - из казны республики, еще 2,1 млрд рублей - из внебюджетных источников.

Паспорт региональной составляющей национального проекта направлен на согласование в Минприроды России.

Напомним, что с 2019 года Якутия, наравне со всеми субъектами РФ, перейдет на новую систему обращения с ТКО. Реформа предполагает сокращение объемов накопления и захоронения отходов путем создания инфраструктуры по их обработке, обезвреживанию и утилизации.

В республике этот вопрос стоит очень остро, так как во многих отдаленных районах инфраструктура обращения с отходами практически отсутствует. На сегодняшний день в муниципальных образованиях Якутии насчитывается 471 мусорная свалка. В государственный реестр включены лишь 17 из них.

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