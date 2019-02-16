2019-02-16T08:33:27+03:00
Общество

Якутск вошел в ТОП-15 всероссийского конкурса «100 городских лидеров»

Агентство стратегических инициатив отметило проект Парка будущих поколений
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Проекты финалистов получат поддержку Агентства стратегических инициатив.Проекты финалистов получат поддержку Агентства стратегических инициатив.
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Якутск вошел в ТОП-15 финалистов всероссийского конкурса «100 городских лидеров», организованного Агентством стратегических инициатив. Итоги конкурса, на который было подано более двух тысяч заявок, подвели 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Организаторы мероприятия отметили, что Якутск на глазах превращается в удобное городское пространство. Проект Парка будущих поколений, адаптированный к сложным климатическим условиям региона, станет общественным пространством нового типа – максимально функциональным и круглогодично используемым.

При рассмотрении заявок учитывалось, насколько проект удовлетворяет запросам жителей, оценивались новизна идеи, эффект от реализации и возможность тиражирования лучших проектов по всей России.

Проекты финалистов получат поддержку Агентства стратегических инициатив, Росатома, ВЭБа и ДОМ.рф, которые готовы предоставить наставников, акселерацию, модель взаимодействия с властью и бизнесом.

Парк будущих поколений должен задать стандарты для развития новых общественных пространств в Якутии.

Парк разместится на ныне пустующем участке площадью 2,4 га между улицами Петровского, Белинского, Каландаришвили и Ойунского.

Парк разместится на ныне пустующем участке площадью 2,4 га между улицами Петровского, Белинского, Каландаришвили и Ойунского.

Победителем открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурной концепции и генплана Парка будущих поколений в Якутске стали архитектурная мастерская «Атриум» и якутская компания «Восток+». Парк разместится на ныне пустующем участке площадью 2,4 га между улицами Петровского, Белинского, Каландаришвили и Ойунского, граничащем с кампусом Северо-Восточного федерального университета в 79 квартале столицы республики.

Активная фаза работ по созданию Парка будущих поколений начнется в 2020 году, а сам объект планируется ввести к 2021 году. Принципиально новое общественное пространство должно стать настоящим украшением Якутска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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