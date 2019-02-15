Авиакомпания «Якутия» по пороге возобновления полетов за границу

Авиакомпания «Якутия» вновь начнет выполнять международные рейсы в конце первого квартала 2019 года. Об этом заявил председатель правительства республики Владимир Солодов.

- В прошлом году мы провели серьёзные изменения в авиакомпании: поменялся менеджмент, проведена оптимизация маршрутной сети, вводятся новые технологические решения. Точно могу сказать, что «Якутия» будет стабильно функционировать в ближайшие годы - мы будем и в будущем сокращать количество задержек и наладим комфортные перелеты, в конце первого квартала 2019 года будут возобновлены международные маршруты, — написал Владимир Солодов в своем Instagram.

Премьер также отметил, что в авиакомпании произошел ряд серьезных изменений. Вернулся в строй один из самолетов Сухой Суперджет-100, в ближайшее время возобновят полеты еще два таких воздушных судна. Получен Boeing 737-700 для выполнения рейсов с учетом укороченной взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск».

Ограничение на выполнение международных рейсов авиакомпании «Якутия» действует с 5 ноября. Ранее сообщалось, что запрет на выполнение полетов за границу будет действовать до момента устранения замечаний.

В 2020 году аэропорт Якутск ждет непростой период – на время ремонта длина взлетно-посадочной полосы составит всего 1623 метра.

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