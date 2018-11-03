«Аэрофлот» возобновит полеты в Якутию

3 Нояб. 05:38 2018-11-03T05:47:46+03:00

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Регулярные рейсы крупнейшей российской авиакомпании из Москвы в Якутск будут возобновлены.

Возобновление регулярного прямого воздушного сообщения между Якутском и Москвой зимой 2018-2019 года стало результатом переговоров руководства республики, аэропорта Якутск и компании «Аэрофлот».

- После принятия компанией «Аэрофлот» решения о прекращении регулярных рейсов в Якутск (оно готовилось еще с начала года) мы неоднократно обращались к руководству компании с просьбой его пересмотреть. И вот сегодня руководством “Аэрофлота” принято решение возобновить полеты в Якутск с 1 декабря этого года!

Я уверен, что это повысит комфорт и качество авиаперевозок жителей Якутии. Благодарю руководство “Аэрофлота” и лично генерального директора крупнейшей российской авиакомпании Виталия Савельева за принятое решение, - прокомментировал эту новость на своей странице в Инстаграм глава Якутии Айсен Николаев.