Форму сборной Якутии на играх «Дети Азии» украсили наскальные рисунки Ленских столбов

В форме, на которой изображены наскальные рисунки Ленских столбов, якутская команда будет бороться за медали I зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

«В парадный комплект входят куртка с капюшоном, утепленные штаны, спортивный костюм и футболка. Есть и ряд аксессуаров: шапка, шарф, варежки, поясная сумка, рюкзак и ботинки. Такая экипировка, в которой комфортно до минус 30 мороза, не даст замерзнуть якутской сборной», — рассказала специалист по закупкам ГБУ РС(Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва Далаана Атласова.

Цветовая палитра формы повторяет триколор.Фото: ЯСИА

Цветовая палитра формы повторяет триколор. Красный цвет является символом энергии, молодости и жизненных сил, белый означает чистоту, свежесть и добро, а синий – честность, постоянство и наш якутский холод.

Отметим, что соревновательная экипировка у команды произвольная и не зависит от основных цветов команды. Юные спортсмены оснащены обмундированием от таких фирм, как Fischer, Nitro MTN, Orage Stadium, Level, Bauer, Keeper и Wavekon. На каждой форме изображен флаг и герб республики.