В Якутске и в 12 районах республики сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

По данным еженедельного мониторинга за пятую неделю января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемические пороги в республике в 2,3 раза.

Высокий уровень заболеваемости зарегистрирован Якутске и в 12 районах. Как отмечают в Роспотребнадзоре, введенный с 23 января карантин в школах Якутска и пригородов дал снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся. Но нестабильность эпидемиологической ситуации сохраняется.

Напомним, что карантин был продлен по 8 февраля. Школьники не ходят не только на уроки, но и на секции, кружки и другие внешкольные мероприятия.

В пейзаже циркулирующих вирусов доминируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп), при этом доля положительных результатов на вирусы гриппа составила 19% от числа обследованных.