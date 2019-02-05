2019-02-05T04:26:06+03:00
Общество

В Якутске и в 12 районах республики сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Эпидемические пороги в регионе превышены в 2,3 раза
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Грипп и ОРВИ угрожают и детям, и взрослым.Грипп и ОРВИ угрожают и детям, и взрослым.Фото: Архив "КП"
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По данным еженедельного мониторинга за пятую неделю января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемические пороги в республике в 2,3 раза.

Высокий уровень заболеваемости зарегистрирован Якутске и в 12 районах. Как отмечают в Роспотребнадзоре, введенный с 23 января карантин в школах Якутска и пригородов дал снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся. Но нестабильность эпидемиологической ситуации сохраняется.

Напомним, что карантин был продлен по 8 февраля. Школьники не ходят не только на уроки, но и на секции, кружки и другие внешкольные мероприятия.

В пейзаже циркулирующих вирусов доминируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп), при этом доля положительных результатов на вирусы гриппа составила 19% от числа обследованных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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