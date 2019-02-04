2019-02-04T07:37:24+03:00
Происшествия

В Якутии стали чаще выявлять фальшивые купюры

В основном в оборот попадают поддельные банкноты номиналом в 5 тысяч рублей
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За 2018 год в банковской системе Якутии выявлено 50 поддельных денежных знаков.За 2018 год в банковской системе Якутии выявлено 50 поддельных денежных знаков.
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За 2018 год в банковской системе Якутии выявлено 50 поддельных денежных знаков, что на 38,8% больше, чем в 2017 году. Из них 49 фальшивок — банкноты номиналом 5000 рублей, одна — номиналом 1000 рублей, сообщилив пресс-службе Национального банка.

Республика Саха (Якутия) среди регионов федерального округа по количеству выявленных фальшивых денежных знаков занимает третье место после Приморья и Хабаровского края.

Специалисты отделения Национального банка по Республике Саха (Якутия) рекомендуют гражданам самостоятельно проверять подлинность банкнот доступными способами.

«Если подозрительная купюра попала вам в руки, отнесите её в любой коммерческий банк на бесплатную проверку. В случае обнаружения фальшивки у себя в кошельке, не пытайтесь ею расплатиться. За сбыт фальшивых денежных знаков предусмотрено уголовное наказание», — напомнил управляющий отделением НБ Республика Саха (Якутия) Антон Коноплев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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