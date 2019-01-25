ФСБ Якутии проверяет около 30 сообщений о минировании социальных объектов и административных зданий

Сотрудники ФСБ Якутии проверяют около 30 сообщений о минировании социальных объектов и административных зданий в республике. Все они поступили 25 января на официальные электронные адреса органов власти, учреждений образования и здравоохранения.

Как сообщили в республиканском ФСБ, все сообщения о заложенных взрывных устройствах анонимные, имеют идентичный текст и направлены по электронной почте методом рассылки. Утром 25 января из-за сообщений о минировании были эвакуированы сотрудники и посетители ряда социальных объектов в столице республики, пригородах Марха и Маган, а также в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

Уже вернулись к работе сотрудники Окружной администрации Якутска и поликлиники №3, которых эвакуировали сегодня утром. Информация о минировании зданий не подтвердилась, учреждения работают в штатном режиме. Проверка остальных объектов продолжается.

Анонимные сообщения о заложенных бомбах сегодня получили также в Иркутске, Чите, Улан-Удэ и Благовещенске.

24 января схожая рассылка анонимных сообщений об угрозе взрыва поступила на электронные адреса 19 школ Южно-Сахалинска, а также администрации и больницы. Кроме этого зафиксирован ряд анонимных звонков по поводу заложенных бомб в госучреждениях Хабаровска. Поступившая информация не подтвердилась.

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