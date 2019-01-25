2019-01-25T08:18:10+03:00
Происшествия

ФСБ Якутии проверяет около 30 сообщений о минировании социальных объектов и административных зданий

Анонимки поступили на официальные электронные адреса учреждений утром 25 января
Поделиться:
Сотрудники Окружной администрации Якутска и поликлиники №3, которых эвакуировали сегодня утром, уже вернулись к работе.Сотрудники Окружной администрации Якутска и поликлиники №3, которых эвакуировали сегодня утром, уже вернулись к работе.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Сотрудники ФСБ Якутии проверяют около 30 сообщений о минировании социальных объектов и административных зданий в республике. Все они поступили 25 января на официальные электронные адреса органов власти, учреждений образования и здравоохранения.

Как сообщили в республиканском ФСБ, все сообщения о заложенных взрывных устройствах анонимные, имеют идентичный текст и направлены по электронной почте методом рассылки. Утром 25 января из-за сообщений о минировании были эвакуированы сотрудники и посетители ряда социальных объектов в столице республики, пригородах Марха и Маган, а также в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

Уже вернулись к работе сотрудники Окружной администрации Якутска и поликлиники №3, которых эвакуировали сегодня утром. Информация о минировании зданий не подтвердилась, учреждения работают в штатном режиме. Проверка остальных объектов продолжается.

Анонимные сообщения о заложенных бомбах сегодня получили также в Иркутске, Чите, Улан-Удэ и Благовещенске.

24 января схожая рассылка анонимных сообщений об угрозе взрыва поступила на электронные адреса 19 школ Южно-Сахалинска, а также администрации и больницы. Кроме этого зафиксирован ряд анонимных звонков по поводу заложенных бомб в госучреждениях Хабаровска. Поступившая информация не подтвердилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутске «заминировали» здание мэрии, нескольких больниц, школ и поликлиник

Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили более 20 учреждений социальной сферы (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Более 60 тысяч человек мерзнут вторые сутки: в Самаре из-за двух коммунальных аварий объявили чрезвычайную ситуацию
После того, как в городе ликвидировали один прорыв на теплотрассе, тут же образовался второй. Без тепла и горячей воды вторые сутки сидят более 300 домов в -22 градуса
Новости 24
В региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли 23 представителя Якутии
Водителей Якутска и пригородов ждут массовые проверки
В Якутии ликвидируют государственное предприятие «Сахамедпром»
В Якутии заработал сервис предоплаченных посылок
«Цифровой регион»: в Якутске состоится отбор перспективных инновационных проектов
Путевку в финал турнира Ярыгина разыграют два борца из Якутии
11 якутских фильмов покажут на международном кинофестивале в Финляндии
Здание кинотеатра «Центральный» в Якутске не станет объектом культурного наследия
Мэрия Якутска поможет с установкой пожарной сигнализации в деревянных домах
Филологи Якутска исправили названия автобусных остановок на якутском языке
«Прямой разговор» с Ольгой Балабкиной
Якутия лидирует по числу предложений в Нацпрограмму развития Дальнего Востока
В Якутске резко выросло количество обращений в скорую помощь
Крещенские морозы в Якутии сдают свои права
В Якутии мать пятерых детей осудили за растрату
«Дальневосточные гектары» можно будет оформить в собственность досрочно
К 2020 году в Якутске может появиться заповедник «Медвежьи острова»
Служба «112» заработает в Якутии до конца года
В Якутии выберут лучшего «Эколога-добровольца»
Грузоподъемность автозимника «Якутск-Нижний Бестях» увеличена до 40 тонн
В Якутии задержали лже-старателей с восемью мешками золотосодержащего концентрата