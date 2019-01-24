Новый уровень открытости: итоги пресс-конференции главы Минпреда Якутии

24 январе в республиканском медиа-центре прошла пресс-конференция главы Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Ирина Высоких рассказала журналистам об итогах прокурорской проверки в ведомстве и подробностях коррупционного скандала с ее участием.

Проверка республиканской прокуратуры, которая завершилась в декабре 2018 года, выявила целый ряд финансовых нарушений в ведомстве. Глава Минпреда назвала ее «очень результативной», а итоги – «печальными».

С 2012 по 2017 года на развитие туризма в Якутии было направлено более миллиарда рублей. По результатам проверки нарушения были выявлены в нескольких районах республики, где не был организован должный контроль за расходованием бюджетных средств, строительством объектов, работой туристско-рекреационных зон и бизнес-инкубаторов.

Документально подтверждено нецелевое использование 1,45 млн рублей в Верхоянском районе – предприниматели, получив деньги на строительство кафе в Кисиляхе, построили его в Батагае. А в Центре кластерного развития Якутии не оказалось документов, подтверждающих освоению шестимиллионной субсидии. Сейчас речь идет о возврате этой суммы в казну. Были и другие прецеденты.

Со всеми выявленными нарушениями министерство согласно, однако многие работники, которые за это отвечали, уволились еще до проведения проверки. Сейчас в Минпреде проходит внутренняя проверка для определения персональной ответственности сотрудников ведомства, которая будет завершена к 15 февраля.

- Мне очень жаль, что закон устроен так – если человек уволился, мы не можем привлечь его к ответственности. Однако по окончанию внутренней проверки материалы по фактам нецелевого использования средств будут направлены в правоохранительные органы – этих людей можно привлечь за халатность. Такого в нашем министерстве больше не повторится, а виновные понесут ответственность, - подчеркнула Ирина Высоких.

Эффекта от этих финансовых вливаний республика так и не увидела: объектов, которые работают и приносят прибыль, единицы. Это нанесло большой урон отрасли – в этом году на развитие туризма в Якутии не выделено ни копейки. Новой команде Минпреда предстоит наладить отношения с представителями бизнеса, доказать свою способность эффективно работать и выстроить эффективную модель сотрудничества с Ростуризмом.

- Подобная пресс-конференция в республике проводится, пожалуй, впервые. Надеюсь, что коллеги последуют моему примеру, потому что открытость – основа взаимодействия государства и общества. Сама была предпринимателем 11 лет, и могу сказать, что основная проблема для развития бизнеса – это коррупция. Она не просто остро стоит – она глобальная. Поэтому я не жалею, что ввязалась в коррупционный скандал, что просто не сказала «нет» Михаилу Федорову, потому что живу по совести, - отметила Ирина Высоких.

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