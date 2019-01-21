2019-01-21T07:07:28+03:00
Происшествия

В Якутии задержали бизнесмена, который пытался дать взятку министру

В ходе спецоперации сотрудники ФСБ взяли мужчину с поличным
Поделиться:
Бизнесмен обещал главе Минпреда республики денежное вознаграждение за покровительство при заключении госконтрактов.Бизнесмен обещал главе Минпреда республики денежное вознаграждение за покровительство при заключении госконтрактов.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Якутии задержали генерального директора компании «Якутская ярмарка», который пытался дать взятку министру. В ходе спецоперации 20 января сотрудники ФСБ взяли мужчину с поличным в гостиничном комплексе «Полярная звезда» в столице республики.

Как сообщает пресс-служба ФСБ республики, генеральный директор компании «Якутская ярмарка» Михаил Федоров пытался подкупить министра предпринимательства и туризма Якутии Ирину Высоких.

Получив недвусмысленное предложение, министр обратилась в правоохранительные органы и республиканское Управление ФСБ. Встречи с Михаилом Федоровым прошли под техническим контролем оперативников. Речь о крупном денежном вознаграждении зашла на первой же встрече.

Бизнесмен обещал главе Минпреда Якутии определенное денежное вознаграждение за покровительство при заключении госконтрактов, в том числе по организации и проведению ежегодной выставки «Бизнес-Экспо». Кроме того, Федоров предложил Ирине Высоких 7% от деятельности туристических объектов, которые с ее помощью были бы переданы в ведение компании «Якутская ярмарка», сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе министерства предпринимательства республики.

В завершение встречи, которая проходила в одном из офисов туристско-информационного центра «Якутия», Михаил Федоров был задержан оперативниками республиканского ФСБ при передаче взятки.

- Федоров вел себя как единоличный хозяин республиканского предприятия, как будто «Якутская ярмарка» – это его личный бизнес. Уверенно предлагал взятку, несколько раз говорил, что у него есть опыт в таких делах. Мне было стыдно за него. Было непросто решиться на участие в спецоперации. Но вспомнились недавние итоги проверки прокуратуры в Минпреде, подтвердившие факты нецелевого расходования средств на развитие туризма в предыдущие годы. Если бы я промолчала, то встала бы на одну сторону с преступниками, - отметила Ирина Высоких.

АО «Якутская ярмарка» создано в апреле 2014 года. Собственник 100% акций — Министерство имущественных и земельных отношений Якутии.

Основной вид деятельности компании – организация и проведение выставок в Якутии и за ее пределами, продвижение якутских производителей и представление интересов республики на российском и международном рынке, повышение имиджа и инвестиционной привлекательности Якутии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глава Якутии назван самым активным губернатором Дальнего Востока в соцсетях
В Якутии депутат наслежного совета сломал соседу челюсть
Парк «Ленские столбы» готовится к зимнему туристическому сезону
Новые кадровые указы главы Якутии
Парк авиакомпании «Якутия» пополнил новый Boeing 737-700
В Якутии совместное застолье матери и сына закончилось трагедией
Зеленый, синий и оранжевый: в Южно-Сахалинске презентовали форму для игр «Дети Азии»
Жительница Якутска лишилась полумиллиона рублей, попавшись на удочку лже-брокеров
На месторождении серебра в Якутии построят обогатительную фабрику
Первый пассажирский поезд отправится из Нижнего Бестяха в августе
Артисты якутского Театра Олонхо откроют всероссийский театральный марафон
До купели на Зеленом лугу в Якутске будет ездить специальный автобус