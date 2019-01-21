В Якутии задержали бизнесмена, который пытался дать взятку министру

В Якутии задержали генерального директора компании «Якутская ярмарка», который пытался дать взятку министру. В ходе спецоперации 20 января сотрудники ФСБ взяли мужчину с поличным в гостиничном комплексе «Полярная звезда» в столице республики.

Как сообщает пресс-служба ФСБ республики, генеральный директор компании «Якутская ярмарка» Михаил Федоров пытался подкупить министра предпринимательства и туризма Якутии Ирину Высоких.

Получив недвусмысленное предложение, министр обратилась в правоохранительные органы и республиканское Управление ФСБ. Встречи с Михаилом Федоровым прошли под техническим контролем оперативников. Речь о крупном денежном вознаграждении зашла на первой же встрече.

Бизнесмен обещал главе Минпреда Якутии определенное денежное вознаграждение за покровительство при заключении госконтрактов, в том числе по организации и проведению ежегодной выставки «Бизнес-Экспо». Кроме того, Федоров предложил Ирине Высоких 7% от деятельности туристических объектов, которые с ее помощью были бы переданы в ведение компании «Якутская ярмарка», сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе министерства предпринимательства республики.

В завершение встречи, которая проходила в одном из офисов туристско-информационного центра «Якутия», Михаил Федоров был задержан оперативниками республиканского ФСБ при передаче взятки.

- Федоров вел себя как единоличный хозяин республиканского предприятия, как будто «Якутская ярмарка» – это его личный бизнес. Уверенно предлагал взятку, несколько раз говорил, что у него есть опыт в таких делах. Мне было стыдно за него. Было непросто решиться на участие в спецоперации. Но вспомнились недавние итоги проверки прокуратуры в Минпреде, подтвердившие факты нецелевого расходования средств на развитие туризма в предыдущие годы. Если бы я промолчала, то встала бы на одну сторону с преступниками, - отметила Ирина Высоких.

АО «Якутская ярмарка» создано в апреле 2014 года. Собственник 100% акций — Министерство имущественных и земельных отношений Якутии.

Основной вид деятельности компании – организация и проведение выставок в Якутии и за ее пределами, продвижение якутских производителей и представление интересов республики на российском и международном рынке, повышение имиджа и инвестиционной привлекательности Якутии.