На разработку проекта "Парка будущих поколений" в Якутске претендуют пять компаний

В Москве подвели итоги открытого всероссийского конкурса на разработку архитектурной концепции и генерального плана территории «Парка будущих поколений» в Якутске.

Участие в конкурсе приняли 36 команд архитекторов и проектировщиков из 13 российских городов: Иркутск, Казань, Королев, Москву, Мурманск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Салехард, Санкт-Петербург, Ульяновск, Уфу, Чебоксары и Якутск, а также из Германии, Дании и Нидерландов.

12 декабря в Москве экспертное жюри выбрало пятерку лучших на основе эссе и портфолио реализованных проектов. В финал вышли только российские команды.

Первое место занял консорциум архитектурной мастерской "Атриум" (Москва) и компании "Восток+" из Якутска. На втором – московская компания “АБТБ”.

На третьем месте консорциум "KUYAAR": республиканский проектно-изыскательский институт “Якутпроект”, Архитектурное бюро Асадова (Москва) и “ЛСТК-Проект” (Якутск).

На четвертом - консорциум Ландшафтного центра Якутии и трех московских компаний: “Айкьюб”,“Смарт Харт” и "Проектная группа 8". Пятое место заняло архитектурное бюро Wowhaus (Москва).

Все они на следующей неделе соберутся на установочном семинаре в Якутске. Им предстоит адаптировать предложенные проекты к сложным климатическим условиям республики.

Открытый Всероссийский конкурс на разработку архитектурной концепции и генерального плана "Парка будущих поколений" в Якутске стартовал 20 ноября в рамках фестиваля “Зодчество” в Москве.

Парк будущих поколений расположится недалеко от центра города, между улицами Петровского, Белинского, Каландаришвили и Ойунского. Для российского Крайнего Севера это будет городской парк нового типа: круглогодично используемый и максимально функциональный.

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