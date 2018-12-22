Ленскиймост: блогеры расскажут, почему этот объект так важен для Якутии

Глава Якутии провел традиционную предновогоднюю встречу с активными пользователями интернета и соцсетей. Айсен Николаев призвал блогеров вносить предложения в Национальную программу развития Дальнего Востока.

Отдельное внимание было уделено теме номер один в повестке крупнейшего региона страны – строительству моста через реку Лена. Якутские блогеры предложили запустить специальную акцию в поддержку осуществления мечты всех якутян – #Ленскиймост.

Активные пользователи соцсетей расскажут своим фолловерам и тем, кто случайно окажется на их страничках, почему автомобильный мост через Лену так важен для Якутии. Эти посты будут опубликованы под единым хештегом #Ленскиймост. Блогеры уверены, что подписчики их поддержат.

- Нам настолько понятно, что Ленский мост нужен, что другим мы об этом практически не рассказываем. Между тем огромное количество людей за пределами республики ничего об этом не знают. Сейчас нам нужно доказать всем, что строительство моста через Лену необходимо, - отметил Айсен Николаев.

В настоящее время в Якутии нет ни одного моста через Лену. По всему течению реки есть лишь Осетровский мост в Иркутской области.

Мост через Лену в районе Якутска обеспечит круглогодичную транспортную доступность 83% жителей республики. Объект объединит федеральные трассы «Колыма», «Лена» и «Вилюй», и облегчит освоение богатейших месторождений полезных ископаемых в юго-западной Якутии. Дополнительное развитие получит железнодорожный центр в Нижнем Бестяхе.

Стоимость строительства Ленского моста оценивается в 70-80 млрд рублей.

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