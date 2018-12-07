2018-12-07T09:52:53+03:00
Общество

«Мусорная реформа» коснется каждого жителя Якутии

Изменятся не только принципы сбора и утилизации отходов, но и порядок расчета тарифов для населения
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С нового года за вывоз мусора в Якутии будут отвечать пять региональных операторов.С нового года за вывоз мусора в Якутии будут отвечать пять региональных операторов.Фото: ЯСИА
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С 1 января 2019 года все регионы России должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Грядущая «мусорная реформа» коснется каждого жителя Якутии.

Изменятся не только принципы сбора и утилизации отходов, но и порядок расчета тарифов для населения. Если в настоящее время население платит за вывоз мусора из расчета на 1 квадратный метр жилья, то с введением нового тарифа плата за вывоз мусора будет взиматься с каждого человека. Таким образом, реформа отрасли коснется каждого жителя республики.

Сейчас люди платят за обустройство и содержание площадок для мусора, сами контейнеры, сбор отходов, их транспортировку и захоронение. С внедрением новой системы к этому добавятся затраты на экологические сборы, инвестиционные программы, содержание регионального оператора и сбыт.

С нового года за вывоз мусора будет отвечать региональный оператор. В Якутии их будет пять. В обязанности регионального оператора входит сбора, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение мусора. Предприятие может нанимать поставщиков услуг или заниматься всеми стадиями самостоятельно.

Тариф за обращение с ТКО будет складываться из суммы всех затрат и будет свой у всех пяти операторов. Госкомцен республики поручено утвердить тарифы на услуги каждого из них до 20 декабря.

6 декабря депутаты Госдумы должны были рассмотреть законопроект, дающий право Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю отложить переход на новую систему обращения с отходами до 2022 года. Однако вопрос был снят с повестки дня, чтобы пересмотреть список территорий. К этим городам предложено добавить регионы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, где ситуация очень непростая.

Депутаты парламента Якутии поддержали законопроект, разработанный законодательным собранием Красноярского края, об отсрочке введение «мусорной реформы» в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до 2020 года.

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