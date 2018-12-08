2018-12-08T17:46:28+03:00
Политика

Россиянка Наталья Строева не смогла пробиться дальше топ-30 на конкурсе «Мисс Мира»

Титул «Мисс Европа-2018» завоевала представительница Белоруссии Мария Василевич
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Попасть в следующий круг из 13 лучших участниц 19-летней якутянке не удалось.Попасть в следующий круг из 13 лучших участниц 19-летней якутянке не удалось.
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Наталья Строева, представлявшая Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Мира», вошла в топ-30. Однако попасть в следующий круг из 13 лучших участниц 19-летней якутянке не удалось.

По ходу конкурса Наталья Строева вошла в топ-30 участниц на этапах «Талант» и «Топ-модель». На этапе под названием «Красота с целью» (Beauty With A Purpose) Наталья затронула тему поддержки сирот.

Наряд первой якутянки на конкурсе «Мисс мира» весом 10 килограммов создала модельер Августина Филиппова.

Наряд первой якутянки на конкурсе «Мисс мира» весом 10 килограммов создала модельер Августина Филиппова.

Якутянка посетила Наставнический центр поддержки воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их проблемы близки ей, так как девушка росла без родителей. Поднятая россиянкой тема тронула жюри, и ее благотворительный ролик вошел в топ-25.

Продолжать карьеру модели девушка не собирается.

Продолжать карьеру модели девушка не собирается.

«Мисс Республика Саха (Якутия)-2018» Наталья Строева стала обладательницей титула «II вице-мисс Россия - 2018» и получила право представлять страну на «Мисс Мира».

Самым важным в жизни девушка считает образование. Наталья Строева - студентка Российского национального медицинского университета имени Пирогова, собирается стать косметологом-дерматологом.

Наталья Строева окончила школу с золотой медалью и самым важным в жизни считает образование.

Наталья Строева окончила школу с золотой медалью и самым важным в жизни считает образование.

Титул «Мисс Европа-2018» международного конкурса «Мисс Мира» завоевала представительница Белоруссии Мария Василевич.

Корона и титул самой красивой девушки мира достались представительнице Мексики Ванессе Понсе де Леон.

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