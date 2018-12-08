Россиянка Наталья Строева не смогла пробиться дальше топ-30 на конкурсе «Мисс Мира»
Наталья Строева, представлявшая Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Мира», вошла в топ-30. Однако попасть в следующий круг из 13 лучших участниц 19-летней якутянке не удалось.
По ходу конкурса Наталья Строева вошла в топ-30 участниц на этапах «Талант» и «Топ-модель». На этапе под названием «Красота с целью» (Beauty With A Purpose) Наталья затронула тему поддержки сирот.
Наряд первой якутянки на конкурсе «Мисс мира» весом 10 килограммов создала модельер Августина Филиппова.
Якутянка посетила Наставнический центр поддержки воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их проблемы близки ей, так как девушка росла без родителей. Поднятая россиянкой тема тронула жюри, и ее благотворительный ролик вошел в топ-25.
Продолжать карьеру модели девушка не собирается.
«Мисс Республика Саха (Якутия)-2018» Наталья Строева стала обладательницей титула «II вице-мисс Россия - 2018» и получила право представлять страну на «Мисс Мира».
Самым важным в жизни девушка считает образование. Наталья Строева - студентка Российского национального медицинского университета имени Пирогова, собирается стать косметологом-дерматологом.
Наталья Строева окончила школу с золотой медалью и самым важным в жизни считает образование.
Титул «Мисс Европа-2018» международного конкурса «Мисс Мира» завоевала представительница Белоруссии Мария Василевич.
Корона и титул самой красивой девушки мира достались представительнице Мексики Ванессе Понсе де Леон.
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