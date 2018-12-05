2018-12-05T06:48:38+03:00
Общество

Благотворительный проект якутянки Натальи Строевой вошел в топ-25 на конкурсе «Мисс Мира»

Россиянка подняла тему поддержки детей-сирот
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Финал международного конкурса красоты «Мисс мира» пройдет в китайском городе Санья 8 декабря.Финал международного конкурса красоты «Мисс мира» пройдет в китайском городе Санья 8 декабря.
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На очередном этапе международного конкурса «Мисс мира» под названием «Красота с целью» (Beauty With A Purpose) были выбраны лучшие благотворительные ролики участниц. Проект якутянки Натальи Строевой, представляющей Россию, вошел в шорт-лист.

В своем видео Наталья затронула тему поддержки сирот. Якутянка посетила Наставнический центр поддержки воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их проблемы близки ей, так как девушка росла без родителей. Поднятая россиянкой тема тронула жюри, и ее видео вошло в топ-25.

В своих проектах участницы конкурса поднимали проблемы образования, интеграции в общество, психического здоровья, сексуального насилия над детьми, сельского хозяйства и другие актуальные для своих стран темы.

Судьи отметили, что самым сложным было выбрать лучший из этих 25 потрясающих, мощных и трогательных проектов, которые вызвали бурю эмоций во время просмотра. Победительницей этого этапа стала участница из Непала, которая рассказала о проблеме медицинского обслуживания в отдалённых районах страны.

У Натальи Строевой есть хороший задел на попадание в финал конкурса «Мисс мира». Ранее якутянка вошла в топ-30 участниц конкурса в двух этапах: «Талант» и «Топ-модель».

Финал международного конкурса красоты «Мисс мира» пройдет в китайском городе Санья 8 декабря.

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