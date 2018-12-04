2018-12-04T11:35:50+03:00
Общество

На аукционе в рамках конкурса «Мисс мира» с молотка ушёл комплект якутских украшений

Лот был признан одним из самых интересных
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Подарок от Якутии был успешно продан в тот же вечер.Подарок от Якутии был успешно продан в тот же вечер.
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В китайском городе Санья продолжается подготовка к международному конкурсу красоты «Мисс мира». На аукционе в рамках благотворительного вечера «Charity Gala Dinner» якутянка Наталья Строева представила комплект женских серебряных украшений в национальном стиле.

Комплект, в состав которого входят бастына (обруч из серебра, который надевают на голову), нагрудное украшение илин кэбисэр, два широких браслета и серьги, ушёл с молотка. Его специально для «Мисс мира» изготовили мастера ювелирного салона «Алгыс».

- Подарок от Якутии – традиционный женский набор украшений из чистого серебра, был признан одним из самых интересных лотов аукциона и успешно продан в тот же вечер, – отметила якутянка Наталья Строева, которая на конкурсе представляет Россию.

Стоимость комплекта, за которую его приобрёл участник благотворительного аукциона, не разглашается.

В конкурсе «Мисс мира-2018» за корону борются 118 самых красивых девушек планеты. У якутянки всё ещё есть шансы попасть в финал, в котором примут участие 30 девушек.

Заключительный этап международного конкурса красоты «Мисс мира» пройдет 8 декабря.

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