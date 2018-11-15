В Якутии снимут первый художественный фильм о мас-рестлинге

В республике стартуют съемки первого художественного фильма о якутском национальном виде спорта «Дьулуур: Мас-рестлинг». Проект получил федеральное финансирование.

Сценарий фильма о спортсмене Дьулууре выбрал для реализации продюсерский центр «Молодежные инициативы». Позднее в рамках конкурса авторского и экспериментального кино Министерства культуры России картина якутских кинематографистов вошла в число 15-ти лучших кинопроектов, получив федеральное финансирование.

«Дьулуур: Мас-рестлинг» — первый фильм в жанре спортивной драмы для якутского кино. Также он станет первым республиканским кинопроектом, производство которого поддержит министерство культуры России.

В фильме заняты ведущие артисты якутского театра и кино. В главных ролях: Владимир Михалев и Гаврил Менкяров.

Также в съемках картины примет участие известный российский актер Владимир Епифанцев («Антикиллер», «Лютый», «Спарта», «8 лучших свиданий», «Несокрушимый»). Режиссер картины — Валентин Макаров.

Производством фильма занимается Продюсерский центр «Молодежные инициативы» совместно с творческой группой «AyarAat» при поддержке министерства культуры РФ, Правительства Якутии, министерства культуры и духовного развития республики и международной федерации мас-рестлинга.

В Якутск для работы над фильмом прилетели актер Владимир Епифанцев, генеральный продюсер Филипп Абрютин и линейный продюсер Оксана Лахно.