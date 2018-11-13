Строительство онкоцентра в Якутске может войти в нацпроект «Здравоохранение»

Строительство Онкоцентра в Якутске необходимо внести в национальный проект «Здравоохранение». Это предложение депутата Госдумы от Якутии Галины Данчиковой поддержано комитетом по бюджету и налогам и вошло в перечень поправок к проекту бюджета-2019, рекомендованных к рассмотрению на пленарном заседании парламента 14 ноября.

- Когда речь идет о качестве лечения онкобольных, предоставлении им полного спектра медицинских услуг, останавливаться на полпути нельзя. Это может привести к незавершенному строительству, что само по себе недопустимо в условиях жесткого контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, — подчеркнула Галина Данчикова в минувшую пятницу на заседании, где члены комитета по бюджету и налогам рассматривали проект федерального бюджета на 2019 год.

В декабре в Якутии при поддержке минздрава РФ завершается строительство первой очереди онкодиспансера – отделения радиологии. Начаты работы по обустройству строительной площадки второй очереди центра, в состав которой войдут поликлиника на 210 посещений в смену и стационар на 180 коек.

Для решения поставленных президентом России задач по борьбе с онкологическими заболеваниями надо добиваться включения строительства второй очереди онкоцентра в Якутске в нацпроект «Здравоохранение», считает Данчикова. Она сообщила, что работа с Министерством здравоохранения РФ в этом направлении будет продолжена.