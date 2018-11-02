В Якутии откроется ветропарк

2 Нояб. 09:19 2018-11-02T09:26:53+03:00

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7 ноября в Тикси состоится торжественное открытие ветропарка. Проект реализуется в рамках соглашений между правительством Якутии, ПАО «РусГидро» и японскими компаниями Komaihaltec и Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO).

В составе ветропарка - три энергетических установки Komaihaltec Inc мощностью 300 кВт. Высота башен – 41,5 м, диаметр лопастей – 33 м. Оборудование выполнено в «арктическом» исполнении и адаптировано к работе в тяжелых природно-климатических условиях Заполярья, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Впервые в России в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, будут объединены ветроэнергетические установки, дизель-генераторы и система аккумулирования электроэнергии.

Ветродизельный комплекс повысит надежность энергоснабжения изолированного заполярного поселка Тикси, где сейчас проживают более 4600 человек, и снизит его зависимость от привозного топлива.