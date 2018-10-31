Владимир Путин в режиме телемоста откроет алмазное месторождение Верхне-Мунское

31 Окт. 03:29 2018-10-31T03:34:08+03:00

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Президент РФ Владимир Путин и глава Якутии Айсен Николаев 31 октября в формате телемоста примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию алмазного месторождения «Верхне-Мунское» в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Месторождение расположено в Оленекском улусе республики, в 170 км от Удачнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА». По проекту производительность месторождения составит 3 млн тонн руды (1,8 млн карат алмазов) в год со сроком отработки до 2042 года.

Напомним, в феврале этого года глава алмазодобывающей компании «АЛРОСА» Сергей Иванов сообщил президенту страны о том, что планирует запустить Верхне-Мунское месторождение в Якутии осенью этого года.

Сергей Иванов принёс с собой и показал президенту страны два уникальных алмаза – розовый и жёлтый, добытые на россыпных месторождениях дочерней компании «Алмазы Анабара».

«В конце прошлого года добыли два уникальных алмаза. Это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи. Это уникальный розовый алмаз – 28 карат – уникальных цветовых характеристик. Самое главное, розовые всегда самые дорогие на аукционах. Жёлтый очень интенсивного цвета. Природа помогла нам в конце прошлого года. Алмазы добыты на наших россыпных месторождениях нашей дочерней компанией «Алмазы Анабара», – рассказал Иванов, показывая главе государства минералы.