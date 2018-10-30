Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» полеты за границу

30 Окт. 03:35 2018-10-30T03:38:40+03:00

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С 5 ноября Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» осуществлять полёты на международных воздушных линиях. Ограничение действует до устранения всех выявленных недостатков, сообщает Федеральное агентство.

«Основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения, в числе которых – недостоверные сведения о выполнении директив лётной годности на самолёте Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания, неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей и другие«, — сообщили в ведомстве.

Проблемы в области поддержания лётной годности воздушных судов стали причинами длительных и многочисленных задержек рейсов, допущенных АО «Авиакомпания «Якутия» на международных и внутренних направлениях. Межведомственная рабочая группа Росавиации по международным чартерным перевозкам в течение всего года была вынуждена сокращать программы полётов авиаперевозчика.

В сентябре задержки достигли почти 20%-го значения. Чартерная программа АО «Авиакомпания «Якутия» на ноябрь 2018 года Росавиацией уже не рассматривалась. На регулярные международные направления до следующего года компания реализовала немногим более 450 билетов. Средства за них будут возвращены пассажирам в полном объёме в установленном законом порядке.

В целях исправления сложившейся негативной ситуации в АО «Авиакомпания «Якутия» основной акционер перевозчика – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) – в октябре 2018 года приступил к реализации корректирующих мероприятий. Состоялась смена генерального директора, новым руководителем компании назначен авиационный специалист Владимир Горбунов. Сегодня он прибыл в Федеральное агентство воздушного транспорта и доложил о сложившейся в авиакомпании ситуации, и мерах, которые будут предприняты новым руководством для нормализации деятельности перевозчика. По его словам, из авиапредприятия уже уволены коммерческий директор и начальник отдела перевозок, в ближайшие дни будут прекращены трудовые отношения с заместителями генерального директора и специалистами, отвечающими за техническое состояние воздушных судов.

Авиакомпания сосредоточится на выполнении полётов внутри Республики Саха (Якутия) и на межрегиональных перевозках в дальневосточном регионе, а также на внутренних дальнемагистральных перевозках, связывающих центральную часть России с Якутией и некоторыми городами ДФО.