2018-10-29T03:43:36+03:00
Спорт

На Всероссийских лыжных гонках в Алдане не было равных Алексею Петухову

Для лыжников снега оказалось не так много, но открытие сезона состоялось
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Алексей Петухов стал первых на обеих дистанциях.Алексей Петухов стал первых на обеих дистанциях.
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В новом сезоне Алданская погода выдалась теплой. Для лыжников снега оказалось не так много, но открытие сезона состоялось. Напоминаем, что в Алдан приехали лыжники из разных регионов России и Казахстана.

Во второй день соревнований спринтерская гонка на дистанции для женщин составляла 900 метров, для мужчин — 1800 метров. Первое место среди мужчин занял заслуженный мастер спорта РФ, призёр олимпийских игр Алексей Петухов, который представлял Мурманскую область. Второе место у спортсмена, представляющего Якутию, у олимпийского чемпиона, одного из самых титулованных лыжников страны —Никиты Крюкова. Третье место завоевал кандидат в мастера спорта РФ, выпускник «РСДЮСШОР по лыжному спорту» города Алдан Владимир Рыбкин.

Среди женщин победительницей вновь стала Екатерина Денисова из Хабаровского края. Второе место — у выпускницы «РСДЮСШОР по лыжному спорту» Анастасии Дубовой из Алданского района, третье место заняла Александра Кононова из Москвы.

Напомним, что 27 октября, в первый день соревнований, лучшие места показали сильнейшие лыжники нашей страны. Первое место на дистанции 5 км завоевала Екатерина Денисова (Хабаровский край), второй финишировала Надежда Кузнецова (Хабаровский край), третьей — юная выпускница «РСДЮСШОР по лыжному спорту» города Алдан Анастасия Дубова (Республика Саха (Якутия). Среди мужчин на дистанции 10 километров победил Алексей Петухов, на 20 секунд ему уступил Алданский лыжник, мастер спорта РФ Михаил Соснин (Республика Саха (Якутия), на третье место вышел залужённый мастер спорта России, олимпийский чемпион Никита Крюков.

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