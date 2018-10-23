2018-10-23T07:50:19+03:00
Общество

Мэр Якутска посоветовала чиновникам почаще заглядывать в соцсети

По словам Авксентьевой, именно там горожане публикуют фотографии, на которых видно некачественную работу коммунальщиков
Поделиться:
Во время предвыборной кампании Авксентьева не раз появлялась в публикациях известных блогеров и инстазвезд Якутии.Во время предвыборной кампании Авксентьева не раз появлялась в публикациях известных блогеров и инстазвезд Якутии.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Традиционное планерное совещание совещание в мэрии Якутска началось с традиционных отчетов оперативных служб, действующих на территории города, а также глав городских управ, пригородных микрорайонов, крупных хозяйствующих субъектов.

Заслушав несколько отчетов, Сардана Владимировна обратила внимание на своевременность вывоза сухого мусора с так называемых общественных точек: «Рекомендую руководителям почаще заглядывать в соцсети, там неравнодушные горожане публикуют фотографии, на которых видно невысокое качество вашей работы. Если должной реакции с вашей стороны не будет, мы введем практику демонстрации таких сигналов, фотографий на большом экране во время планерок», - сказала мэр.

Также было сделано замечание по работе МУП «Жилкомсервис», ответственного за вывоз мусора из общественных точек. Как оказалось, предприятие не исполняет положения заключенного с городом муниципального контракта, которым предусмотрен ежедневный вывоз мусора.

Также глава города озвучила предложение – выйти на Ил Тумэн, при поддержке депутатов Гордумы Якутска, с законодательной инициативой в части повышения размера штрафа за несанкционированные свалки и другие нарушения экологического законодательства в Кодексе об административных правонарушениях республики. А также рассмотреть вопрос об установке камер наблюдения в местах города, часто используемых под несанкционированные свалки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Автодорога «Амга» до Усть-Маи откроется 20 ноября
Якутия возглавит Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии
Абыйские инспекторы охраны природы спасли раненого лебедя
В Якутске вор обокрал пенсионеров, прикинувшись электриком
В Якутске жители двух домов остались без тепла и воды
С 1 ноября пенсионеры могут летать по Якутии со скидкой
Памятник доисторическому бизону украсил въезд в село Сыдыбыл
Якутские балалаечники выступят в Санкт-Петербурге
Мирнинский «Алмаз» возглавил турнирную таблицу чемпионат страны по мини-футболу
Пенфонд Якутии предупредил о сомнительных организациях, зарабатывающих на консультациях по пенсии
Борец из Якутии завоевал "золото" всероссийского турнира
В Якутске стартовала благотворительная акция "Корзинка добра"
В Якутске две пенсионерки оказались под колосами автомобиля
В Якутии инвалид взыскал с клиники 600 тысяч рублей
Якутский оперный исполнитель дебютировал на сцене Мариинки
В Якутии посчитали численность северных оленей
В Якутии снимают фильм о сестре милосердия Кэт Марсден