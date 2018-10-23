Мэр Якутска посоветовала чиновникам почаще заглядывать в соцсети

23 Окт. 07:43 2018-10-23T07:50:19+03:00

Во время предвыборной кампании Авксентьева не раз появлялась в публикациях известных блогеров и инстазвезд Якутии. Фото: Социальные сети

По словам Авксентьевой, именно там горожане публикуют фотографии, на которых видно некачественную работу коммунальщиков

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Традиционное планерное совещание совещание в мэрии Якутска началось с традиционных отчетов оперативных служб, действующих на территории города, а также глав городских управ, пригородных микрорайонов, крупных хозяйствующих субъектов.

Заслушав несколько отчетов, Сардана Владимировна обратила внимание на своевременность вывоза сухого мусора с так называемых общественных точек: «Рекомендую руководителям почаще заглядывать в соцсети, там неравнодушные горожане публикуют фотографии, на которых видно невысокое качество вашей работы. Если должной реакции с вашей стороны не будет, мы введем практику демонстрации таких сигналов, фотографий на большом экране во время планерок», - сказала мэр.

Также было сделано замечание по работе МУП «Жилкомсервис», ответственного за вывоз мусора из общественных точек. Как оказалось, предприятие не исполняет положения заключенного с городом муниципального контракта, которым предусмотрен ежедневный вывоз мусора.

Также глава города озвучила предложение – выйти на Ил Тумэн, при поддержке депутатов Гордумы Якутска, с законодательной инициативой в части повышения размера штрафа за несанкционированные свалки и другие нарушения экологического законодательства в Кодексе об административных правонарушениях республики. А также рассмотреть вопрос об установке камер наблюдения в местах города, часто используемых под несанкционированные свалки.